El intendente de Alta Italia, Hernán Luis Gaggioli, charló en las últimas horas con Impacto Castex en la 99.9 sobre la actualidad de la localidad respecto a la pandemia de COVID-19. “Esta pandemia nos ha cambiado el orden de las prioridades”, sostuvo.

Gaggioli destacó el compromiso de sus aproximadamente 1.600 vecinos en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. “Estamos muy conformes con el compromiso de la gente”, agregó. El municipio ha dispuesto cuatro circuitos en distintos puntos del pueblo para que las personas, según su domicilio, puedan realizar caminatas diarias. “De esa manera podemos evitar la conglomeración de personas en un mismo espacio”, agregó el intendente.

A pocos días de iniciada la cuarentena, Alta Italia dispuso controles en sus accesos, a partir de los cuales el personal municipal lleva un registro permanente del ingreso y egreso de personas: “Eso nos permite estar muy atentos a cualquier caso dudoso o que nos demande una responsabilidad mayor para el control de la salud”. Gaggioli aseguró que se aplica un protocolo estricto para viajantes y distribuidores y reconoció que han tenido personas en aislamiento debido a su vuelta de otras provincias.

Por otra parte, señaló que la directora de la posta sanitaria, el Concejo Deliberante y representantes de la policía, los bomberos e instituciones del pueblo, conforman junto al municipio el Comité de Crisis. Y remarcó: “Todo lo que se resuelve a nivel local es consensuado y trabajado en conjunto entre todos”.

Por último, el intendente explicó que las municipalidades de la provincia no están trabajando a tiempo completo, y que lo hacen con un porcentaje del personal total. En tanto al futuro de la localidad respecto a obras y proyectos en conjunto con el gobierno provincial, Gaggioli fue determinante: “Sabemos que le están dando suma prioridad a esto. No va a hacer ningún otro gasto que no sea prioridad para esta situación”.