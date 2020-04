“Al 72% de los inquilinos en la provincia, las inmobiliarias y/o propietarios no les dieron el número de CBU para realizar el pago por transferencia bancaria y a un 15%, que sí se lo pasaron, le cobraron intereses”, dijo Fabiana Happel, integrante de la organización que representa a los pampeanos a nivel nacional de la Federación de Inquilinos.

Happel también manifestó su preocupación por la cantidad de desocupados y de adultos mayores que están alquilando y no pudieron abonar en abril el alquiler, por distintas circunstancias: falta de CBU para transferencia o bien, los que hacían changas, al no trabajar no tenían dinero.

La encuesta se realizó a nivel nacional con una participación de la población dentro de la franja etaria entre los 18 y más de 65 años.

“En La Pampa el 25% de los inquilinos son personas mayores de 50 años”, expresó la representante y agregó: “Estos números preocupan mucho y a medida que pasan los días las denuncias se van acrecentando por lo que esos porcentajes seguirán aumentando. Por ello es que pedimos al Gobierno Nacional y Provincial tome cartas en el asunto y haga valer el decreto nacional de urgencia. En todo caso que se aplique sanciones severas para quienes no lo cumplen”.

“A su vez también hemos recibido denuncias de personas discriminadas, tanto por inmobiliarias como por propietarios, a las cuales no les quieren alquilar y que se encuentran en situación de calle. Al respecto se está trabajando con el INADI de La Pampa y se han realizado las denuncias correspondientes”, afirmó Happel.

Nacional

La Federación de Inquilinos realizó esta encuesta nacional para determinar el impacto de la paralización de la economía en el pago de los alquileres de vivienda, entre otros ítems. Fue un total de casi 8 mil casos en todo el país relevados entre el lunes 6 y jueves 9 de abril.

Entre los datos más impactantes, sobresale que el 41,9% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales, y el 58,4% percibe menos ingresos comparado con marzo.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, explicó: “Los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por dos años. Además, es urgente, apenas reabra el Congreso, se vote una ley de alquileres que lleva tranquilidad a 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país”.

La encuesta además revela que el 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, medida obligatoria por Decreto, y que tenía como objetivo evitar la circulación y la propagación del virus y el 34,1% tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.