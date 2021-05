Pasaron veinte días que parecen eternos. Es viernes y, si bien el cuerpo lo sabe y en deportes de alto nivel la exigencia se paga, la memoria no falla. Este All Boys, que tuvo que superar momentos de golpes bajos por casos del virus que llegó para complicar las existencias, dio este viernes en su casa otra muestra de autoridad basquetbolística. Le ganó 103-76 a Ferro Carril Oeste de General Pico, y a pesar de todo se siente bien. Fue la quinta victoria en seis presencias y, lo mejor de todo, es que tiene la confianza bien arriba.

El resultado ni siquiera es mentiroso. Es la realidad de uno y otro. Son momentos. Ferro, que también tuvo que superar sus crisis internas para rearmarse por casos de coronavirus, recibió la cuarta cachetada consecutiva después de un arrollador arranque en la zona sur.

Este viernes, en el Aquiles Regazzoli, All Boys pegó primero, más fuerte, y se sabe que el primero que pega, pega dos veces. Para ganarle por segunda vez en el torneo a Ferro, fue decisivo ese arranque arrollador del primer parcial corto que terminó 38-16. Lo mejor de la noche, con buena circulación de balón, una altísima efectividad de tiros de campo, y la confianza de un plantel convencido de lo que quiere.

Pablo Wendebourg, que tuvo que detener varias veces a esa avanzada Auriazul sin freno, jamás encontró canales para ponerse en pelea. Apagado Marziali, el jugador más peligroso, y asfixiadas las opciones de gol, Ferro rápidamente bajó sus brazos. All Boys capturó rebotes, encestó desde donde quiso, Badillo (21 puntos) encontró su tiro, su timing dentro de este esquema y Zalabardo (21) fue el virus de gol contagioso de cada noche.

Los 30 puntos de diferencia con los que el equipo de Juan Cruz Gavazza llegó al descanso (62-32) hundieron definitivamente al conjunto visitante.

Lo que pasó en el segundo tiempo fue el absoluto control del juego para All Boys. Con apenas una derrota en el campeonato (sobre Independiente de Neuquen, en el final) a este grupo de amigos dispuestos a darlo todo para llegar lejos, no les da para relajarse. Porque Ferro entró mejor tras el descanso con las apariciones de Nahuel Rodríguez (17 puntos) y Alejo Traverso (19), e intentó con el ataque por el eje de Marziali (10). Pero All Boys contestó y Vittu Fazzini llegó desde afuera, Pelado Sánchez aportó su clásico gol de 4 metros, Gero Fernández Chávez pasó por caja cuando fue necesario, y el visitante se rindió definitivamente a los pies de un equipo cada vez más íntegro.

El All Boys marca Gavazza cosecha 2021 Patagonia sabe bien en esta Zuna Sur. En un torneo que, discontinuado por la pandemia, sigue en pie, el Auriazul mantiene frescas sus ideas y materializa casi idealmente el resultante de un proceso de años en el tercer nivel nacional. Defiende cuando hace falta, se pasa el balón, corre el contraataque y lastima desde la distancia. Manera es el guía, Mariano Zárate su centinela, Fazzini, Badillo, Gero Fernández, Pinciairolli y Río, las piezas necesarias de un armazón que en Jorge Sánchez se sostiene, y en Coco Zalabardo se potencia.

Apenas el camino está en los primeros kilómetros. Pero All Boys pasea y se divierte en este gran viaje en el que aspira a llegar a la estación final más deseada.

