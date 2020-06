Alicia Mayoral, diputada: «Reconozco todo el esfuerzo del Gobierno, pero no sé si alcanza»

“Estamos en un contexto difícil, tuvimos que vencer la barrera generacional frente a la tecnología y en la Cámara siempre hubo un gran consenso en cuanto a la necesidad de trabajar, porque además estamos exceptuados a realizar el aislamiento social. No dejamos de sesionar, avalamos todos los decretos provinciales y la adhesión de La Pampa a los nacionales vinculados con el tema Coronavirus. También hecho comisiones y plenarios, porque se han aprobado convenios realizados entre la Nación y la Provincia, que tenían la urgencia, por ejemplo, que había que ratificarlos en la Legislatura para que se puedan cobrar los dineros que mandaba el Gobierno Nacional”, explicó.

Recalcó que “siempre nos hemos reunido en espacios grandes, con mucho respeto por las normas, pero también debo decir que se mezcla la responsabilidad del trabajo, con el temor a enfermarme; pero de esto hay que ocuparse y ponerle el pecho a la situación”.

Manifestó que “los presidentes de bloques y de las distintas comisiones han querido que no queden temas pendiente o postergado por ésta situación, por lo tanto, hemos viajado y hemos trabajado”.

Insistió que “los treinta diputados estuvimos de acuerdo para seguir adelante, no queríamos estar ausentes en esta situación, y desde el principio nos interiorizamos sobre el problema y en base a ello organizamos el trabajo y transmitimos la información en el territorio. No hemos dejado de trabajar y no creo que tengamos que dejar, porque hay mucha gente que está peor que nosotros, y le ponen a esto todo el esfuerzo”.

“Se está haciendo todo el esfuerzo”

Al ser consultada sobre las respuestas que el Estado está ofreciendo desde el aspecto social. Alicia Mayoral respondió que “se está haciendo todo el esfuerzo, se ha puesto la mayor buena voluntad, pero seguramente no alcanza, porque no le alcanza a nadie. No podemos dejar de compararnos con lo que pasa en otros lados del mundo, donde hay gente que en los diferentes países se manifiestan con contra de cuarentena por los problemas económicos que genera. Sabemos que todo el esfuerzo que se hace, no alcanza, ni en los países más desarrollado, ni en la Argentina, donde ya veníamos con serios problemas económicos y sociales”.

«Sabemos que la situación es difícil, que es grave, pero no podemos entregarnos. Sabemos que si salimos nos ponemos en riego, pero cuando volvemos a nuestras casas ponemos en peligro a nuestras familias, no nos relajemos, todos sabemos la situación es compleja, todos tenemos el mismo problema, pero no todo se puede atravesar de la misma manera. Reconozco todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, pero no sé si alcanza».

La diputada, además, dijo que “hemos visto en Pico, y seguramente también en otras localidades, mucho movimiento de gente durante los fines de semana, haciendo actividades que no son convenientes, como compartir mates o jugar algún partido de fútbol. Nos costó mucho llegar a ésta situación sanitaria, hubo un caso en los últimos días, pero en La Pampa venimos muy bien gracias a un gran esfuerzo realizado por toda la sociedad. Por favor, no tiremos todo por la borda, pero además no hay que estigmatizar a nadie, por favor, mucha gente se contagia de COVID-19 mientras trabaja, y nadie lo hace queriendo”.

“No hay que pensar que el virus está lejos, no es que porque haya sesenta días sin casos el problema está superado, no es así, puede aparecer en cualquier momento, por eso debemos ser responsables y cuidarnos. Veo a mucha gente sin cubrebocas”, indicó.

Subrayó que “la gente quiere salir a trabajar, y sabemos que el trabajo no se lo quitó solamente la Pandemia, sino que la situación ya venía muy difícil, muchas veces escuchamos a (Roberto) Robledo decir que no había obras, sabíamos que había mucha gente no tenía trabajo, que los jóvenes no encontraban salida laboral, y esto llegó para empeorar todo”.

La vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados dijo, también, que “me tranquiliza que frente a ésta situación haya un presidente de la nación peronista, y a las pruebas me remito. Hasta que asumió Alberto Fernández no teníamos un ministerio de Salud, no teníamos vacunas. ¿Cómo se iban a ocupar de esto?, ¿desde dónde? Los peronistas sabemos como trabajar en éstas circunstancias, lo hacemos con empatía con el que necesita, con el que sufre”.

Renovación de autoridades partidarias

Al referirse a la renovación de las autoridades del PJ La Pampa, que se ha pospuesto por la Pandemia, Alicia mayoral aclaró que “nunca dije que debía ser presidido por una mujer, como se ha dicho. Estoy totalmente de acuerdo con que sea presidido por el Gobernador Ziliotto, porque nadie mejor que él que conoce lo que pasa en el territorio y en la Provincia. Llegó por el Frente de Todos, por eso creo que hoy tendrá que conducir el partido también”.

“Lo que sí dije es que las mujeres debemos tener participación en todo, me duelen los ojos cuando no hay mujeres en los actos, pero no son tiempos éstos para mirar esas cosas. No tengo ganas de pelear, sino de colaborar para que todo salga bien, pero las mujeres vamos a estar porque ya va a estar definida la Ley de Cupos y no va a haber excusas. El Ejecutivo va a mandar el proyecto y va a cumplir así con una de las promesas de campaña”, concluyó.