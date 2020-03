Alfredo “Chiche” Fernández es un reconocido vecino de nuestra localidad y entrevistado por este medio comentó que tiene intenciones de postularse para la presidencia de la Unidad Básica “Volver a Perón” de Eduardo Castex.

“Estamos con un grupo de militantes, en su mayoría son jóvenes que tienen ganas de trabajar y volver a abrir las puertas de la Unidad Básica que está cerrada y solo se abre para las elecciones, queremos darle un aire nuevo a esto por eso estamos trabajando para llegar a tener una lista de gente que le importe el futuro del partido”

Consultado si hubo conversación con otros sectores del peronismo local dijo, “por ahora no hay conversaciones, está todo en el aire y eso no puede pasar. Nosotros vamos a presentar nuestra lista y lo fundamental es tener consenso y dialogo pero si no se da y hay que ir internas se hará porque no hay que tenerle miedo ya que es la manera más democrática de elegir a las autoridades.

¿Crees que Ziliotto debe reemplazar a Hugo Marín en la conducción del PJ provincial?

Podría ser un buen representante de los peronistas ya que es el gobernador pero la verdad no lo sé, es todo muy reciente el anuncio que hizo Marín y no lo hemos decidido o debatido.

¿Qué le falta al peronismo y a la Unida Básica castense?

Le falta volver a abrir las puertas porque hoy está paralizada y no de ahora desde hace bastante tiempo. Yo no se porque pasó esto porque nunca mas llamaron a reuniones o debatir sobre algunas situaciones específicas, el día a día. Yo formo parte de la actual conducción que no existe. No se el porque de esta decisión

¿Estas dispuesto a una interna?

Por supuesto. Es la manera mas democrática de elegir a los representantes y el grupo que venimos armando tiene mucha gente joven con ganas, ideas y querer trabajar por nuestro partido.Primero estará el dialogo , llegar a un consenso pero si se debe ir a internas se irá porque no hay que tenerle miedo.