Con relación a la postura sobre la intervención de Vicentin y el rol de la UCR, aseguró: “En lugar de corregir el error que se cometió de 2015 a 2019, acompañando políticas de derecha, la conducción del partido persevera en ese camino. Y se han corrido incluso más a la derecha. Nadie reivindica posiciones radicales. En el partido en el que es más difícil encontrar posiciones radicales es en la UCR, me refiero a la conducción, no a la militancia”.

Y agregó: “Hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, firmado por las principales figuras del partido, diciendo que con Vicentin se cometía el mismo error que con YPF. ¡Y resulta que nosotros votamos a favor de la reestatización del 50% de YPF en el 2012! Es como si se hubieran olvidado. Si se arrepintieron de eso que lo digan. Si esta hubiera sido la conducción de la UCR en los ’90, con estas ideas que defienden, habrían apoyado todas las privatizaciones”.

Alfonsín explicó que el mercado en el que actúa Vicentin es estratégico para la Argentina. “Pero es un sector que tiene muchas disfuncionalidades. Hay mucha concentración y mucha extranjerización. Desde el punto de vista del interés nacional, es muy importante que exista una empresa mixta, con participación del sector público, el privado y los cooperativistas, en ese sector de la economía. Por un lado, hay que detener la desnacionalización. Y si se deja desaparecer la empresa, se fomenta la concentración. Es importante que haya un actor que pueda funcionar como testigo en ese mercado”.

Ante la investigación del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, remarcó: “Es una barbaridad. He reclamado que el partido se pronuncie. No se puede actuar como si fuera algo sin importancia. La UCR debería hacer una declaración pública reclamando que la Justicia vaya a fondo para dirimir bien las responsabilidades. Todas las instituciones de la sociedad, no sólo los partidos políticos, deberían reclamar eso”.

En una entrevista con el diario Tiempo Argentino, el dirigente político también opinó acerca del manejo de la pandemia a cargo del Gobierno Nacional: “Éticamente, el rumbo ha sido el correcto. Había que tomar una decisión que salvara vidas o dejar que la naturaleza resolviera el problema tomando sólo medidas muy básicas. Me parece que los resultados sanitarios, si comparamos además con otros países del mundo, demuestran que las decisiones fueron correctas. Y desde el punto de vista económico ha quedado claro que los países que en nombre de la economía no aplicaron cuarentenas encabezan el ranking de contagiados y muertos y la situación económica es igual de mala que en los otros países”.