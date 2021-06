expusieron sus razones en la pantalla y Alex Caniggia hizo lo propio desde la plataforma de, donde no se quedó callado al exponer su bronca y responderle a quienes lo criticaban.

“¿¡Eh!? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar, cara verg…!”, lanzó Alex. “¡Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, siguió.

Y continuó: “Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”.

“Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro”, enfatizó mientras miraba la edición de Masterchef.

Y repetía: “Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”.

“Al más ‘piju’ no lo elimina nadie, gente. Quedense tranquilos que yo renuncié”, y no perdió la oportunidad de criticar al jurado: “El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos”.

“Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal”, aseguró. “Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”.

Para cerrar, lanzó: “Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti”-