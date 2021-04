El excéntrico participante de MasterChef Celebrity, Alex Caniggia, fue detenido en la madrugada del 15 de abril por no respetar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y no contar con el permiso de circulación correspondiente. La información fue revelada por Los Ángeles de la Mañana, el programa conducido por Ángel de Brito que se emite en el aire de El Trece.

Fue Mariana Brey, una de las panelistas, quien manifestó: «Alex Caniggia fue detenido esta madrugada en el peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estuvo demorado unas tres o cuatro horas. Lo habría retirado el abogado Alejandro Cipolla. No tendría el permiso, él dice que subió algo a sus redes sociales».

En tanto, fue el propio Alex Caniggia quien compartió dos historias en su cuenta de Instagram. La primera fue publicada al momento de su detención, en la que expresó lo siguiente: «Con mi facha, no me dejan circular a las 00 horas, volviendo de mi trabajo, me quieren meter preso. Vení a buscarme, Alejandro Cipolla». Éste último es su abogado, a quien arrobó para que se entere públicamente del percance legal que tuvo su cliente.

«Salimos gracias a mi boga», fue la segunda storie que Alex Caniggia publicó. De este modo, tal y como ocurrió en 2020, el polémico mediático fue demorado una vez más por las autoridades al no contar con el permiso correspondiente para circular en horarios restringidos.

El jurado de MasterChef Celebrity se hartó de los «caprichitos» de Alex Caniggia

No son todas buenas noticias para Alex Caniggia en MasterChef Celebrity. El pasado domingo estuvo a punto de marcharse de la competición, llegó a la instancia final con Daniel Aráoz y finalmente fue el actor a quien el jurado decidió eliminar. Y este martes por la noche, «El Emperador» volvió a decepcionar con su plato. Tiene el delantal gris para ir al jueves de última chance y deberá ser el más destacado de la jornada para evitar, nuevamente, cocinar el domingo.

«Tiene una carne turca, directamente de Estambul. Tiene arroz marrón, pasa de uva, zanahoria«, comenzó diciendo Alex Caniggia, a lo que el jurado agregó: «Yo no sé si está rico, ¿pero te acabás de dar cuenta de que dijiste todos los nombres de lo que tiene?». En ese momento, y creyendo que se vendría una devolución positiva, el participante arengó a sus compañeros a que aplaudan. Allí, Betular lo paró en seco: «No festejes todo tanto. ¿De todos los colores que tenías usaste solo el rojo?».

Caniggia entendió en los gestos de Betular que su devolución sería positiva. Incitándolo a decir que su plato era rico, el chef nuevamente lo frenó: «No, Alexander. Es un tomate con sal, obvio que es rico. Pará un minuto». Por su parte, Donato de Santis agregó más leña al fuego: «¿Tanto esfuerzo para hacer esto? Dale».