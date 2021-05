El Comité de Crisis de esta localidad se reunió y tomó decisiones drásticas ante el brote en la localidad que suma 13 casos activos. Además de adherir al Decreto Provincial 1301/21, resolvió ampliar algunas restricciones, en particular la prohibición de que vecinos concurran a plazas y parques.

La intendenta Mónica Valor, en la cuenta oficial que el municipio tiene en Facebook, dio los argumentos de ese llamado. «Como es de público conocimiento, la situación epidemiológica de nuestra localidad se complica día a día. El aumento de casos positivos de Covid-19 y de aislados continúa de manera alarmante para una comunidad pequeña como la nuestra», dijo.

«Por esta razón en la reunión de hoy, el Comité de Emergencia Local resolvió la adhesión al Decreto Provincial 1301/21, a través de la Resolución Municipal dictada por la Señora intendenta», comunicaron las autoridades.

«Dicho Decreto, en su artículo 9º, le otorga facultades para que, en función de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, disponga restricciones temporarias en la localidad, con el fin de disminuir los contagios», argumentaron.

En la resolución de Valor añadió que «las medidas entran en vigencia a partir de las 0 horas del jueves -por ayer-. El horario de circulación, dentro y fuera de los límites de la localidad es de 7 a 21».

También que «los comercios están habilitados de 8 a 19. Continúa siendo obligatoria la descarga de mercadería sobre la tarima en la vereda y está vigente el protocolo. Las rotiserías podrán abrir de 8 a 21, solo en la modalidad de reparto».

«En los espacios públicos municipales (predio Florencio Martín, espacios del Ferrocarril, parques y plazas) está prohibida la concurrencia de gente. Las actividades deportivas -como fútbol, padel y otros- están todas suspendidas. La Biblioteca Evita permanecerá cerrada», agregaron.

Asimismo «están prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares. Y por favor si presenta síntomas no salir de su casa, dar aviso en forma telefónica (2338-491060)».

Finalmente la jefa comunal pidió responsabilidad. «Cumplir con las medidas preventivas ayuda a no contagiarnos. Seamos solidarios, nadie se salva solo».

Fuente: Diario La Arena