El coronavirus irrumpió en la Casa Blanca: tres funcionarios fueron diagnosticados con Covid-19 la última semana y permanecen en aislamiento. Una de las contagiadas es Katie Miller, jefa de prensa del vicepresidente Mike Pence, que está casada con el asesor del presidente en temas migratorios, Stephen Miller.

La noticia obligó a retirar el viernes por la mañana a media docena de personas que habían tenido contacto reciente con ella. El vicepresidente dio negativo en la prueba por coronavirus y desde la Casa Blanca desmintieron que está en cuarentena.

La información de que Pence se había aislado por el caso de Miller fue reportada este domingo por la cadena Bloomberg. Sin embargo, horas más tarde el portavoz de Pence, Devin O’Malley, desmintió esa versión. Por medio de un breve comunicado, aseguró que el vicepresidente “seguirá los consejos de la Unidad Médica de la Casa Blanca”.

Horas después de la confirmación de la infección de Miller, una asistente personal de Ivanka Trump, la hija mayor de Trump, dio positivo en la prueba diagnóstica del coronavirus. Esta asesora, que trabaja a título personal para Ivanka y se mantenía asintomática, trabaja a distancia desde hace dos meses, por lo que no mantuvo contacto de la hija del presidente desde hace varias semanas. Tras ello, la hija presidencial y su marido, Jared Kushner, dieron negativo.

Esta semana también se produjo la confirmación de otro caso en la figura de un ayuda de cámara del presidente, quien mantuvo cierto contacto con el mandatario al participar en la preparación de sus comidas, ayudarle con su vestuario y otras necesidades personales. El presidente puntualizó después que hubiera mantenido un contacto estrecho con el ayudante. «Tuve muy poco contacto personal con este caballero. Sé quién es, buena persona, pero he tenido muy poco contacto», explicó Trump, quien volvió a dar negativo en el test por Covid-19.

