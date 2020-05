El sector artístico es uno de los más perjudicados por la pandemia. La presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín admitió que la crisis en el sector no empezó con el coronavirus, pero sí que se profundizó. En este sentido, destacó que el conflicto más grande es con la productora Polka ya que «es la única empresa de todas las ramas que debe salarios durante la pandemia, además de los aportes patronales a nuestra obra social».

Darín contó que desde Polka no pagaron los salarios de la segunda quincena de marzo, el mes de abril ni de la primera quincena de mayo.»El tema no es la plata, es que le quieren torcer el brazo al gobierno», sostuvo la presidenta del gremio de actores y afirmó que «hay otras empresas que no le llegan ni a la punta del zapato a Clarín, que es el accionista principal, y sí pagaron».

La actriz afirmó que desde la productora quieren pagar lo que deben en seis cuotas hasta diciembre y rescindir contratos. «Nosotros no vamos a negociar eso, nunca nos van a encontrar yendo en contra de nuestros compañeros», aseguró Darín y marcó que «no pueden dejar de pagar lo que deben y no pueden tampoco dejar de pagar el contrato completo».

Aunque la presidenta de AAA reconoce que su actividad es“absolutamente social y colectiva” y que lógicamente está en la lista de las últimas cosas que retornarán a la “normalidad”, manifestó que no existen políticas culturales que respalden el audiovisual en televisión. «Escucho mucho decir que sería bueno que los canales repitieran ficciones nacionales y les paguen a los actores. No, no es que sería bueno, es algo que tienen que hacer, directamente. Es parte de la ayuda que le podrían dar a la gente que básicamente hace la televisión»; expresó Darín.