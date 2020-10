Los participantes empiezan a sumarse. La puntualidad característica de las reuniones por Zoom en tiempos de coronavirus es más laxa en este caso. Quizás también influya que sea sábado y sean las siete y media de la tarde. Los organizadores del evento, Pedro y José, hacen malabares para ganar tiempo mientras más asistentes ingresan a la charla. La gran mayoría de los, por ahora, 25 participantes mantienen la cámara apagada y utilizan nombres de pila, tal vez de fantasía. La modalidad se mantendrá aún cuando hayan pasado más de 30 minutos y haya conectados más de 56 participantes a la reunión abierta de Alcohólicos Anónimos (AA). El anonimato, advierte Pedro, es una de las premisas más importantes de esta organización. Pandemia y virtualidad de por medio, ocultar la identidad es más sencillo.

Hoy, además de una psicóloga, van a hablar dos miembros de la organización: Malena, hija de un alcohólico en recuperación, y Leandro, que se presenta como alcohólico. Ellos, junto a los anfitriones y otros pocos que se animan, sí tienen las cámaras encendidas. Pedro solicita que por favor no se hagan preguntas en voz alta, sino que se las escriba por el chat. Un participante, que aclara que se encuentra en Misiones, escribe a modo de preámbulo: “Feliz y agradecido de participar y que me reciban como uno más. Tengamos todos Serenas y Sobrias 24 horas”.

Pareciera haber una explicación para la alta concurrencia: según Federico Pavlovsky, psiquiatra especializado en adicciones, el alcohol representa la sustancia que más se consume en nuestro país. Además, entiende que la virtualidad le agrega una nueva dimensión a la asistencia terapéutica. La supuesta impersonalidad virtual resulta en un proceso de recuperación más intensivo y en mayor acompañamiento, que redunda en más pacientes asistiendo a más encuentros. “Esto llegó para quedarse”, afirma con seguridad el psiquiatra. En la página web de AA hay un largo listado de los grupos virtuales, que se organizan todos los días.

Los testimonios de esta reunión virtual comienzan con la historia de Malena. El alcoholismo de su padre atravesó todos los aspectos de su vida: su economía, profesión y maternidad, hasta el punto en que llegó a preguntarse quién era ella, qué cosas de su vida no tenían que ver con ser la hija de un padre alcohólico. Malena habla en plural: “Tardamos en darnos cuenta de que teníamos una enfermedad”. Relata su experiencia al auditorio virtual con una energía que no es ni alegría ni entusiasmo, pero su firmeza logra transmitir esa sabiduría producto de haber recorrido un camino difícil. Todos escuchan atentos. Algunas cabezas asienten desde sus casilleros virtuales.

Malena decidió sumarse a las reuniones siendo adulta, ya casada y con dos hijos, luego de que su padre le confesara: “No puedo”. Pidió ayuda en Al-Anon, que concentra grupos de asistencia para familiares y amigos de alcohólicos. Varios años después, aún sigue muy ligada a la organización, es madrina de algunos integrantes y dicta un taller de literatura. Después de la confesión de su papá, Malena comprendió que a veces las personas simplemente “no pueden” y que ella misma se podía permitir ser impotente. Desde un cubículo virtual vecino, una mujer, con mirada cansada que escucha atentamente, le sonríe.

Silvia, una de las participantes, tipea: “Qué valiente tu testimonio, ¿cuánto tardaste en animarte a tener un hijo después de lo que viviste?”. Al concluir la reunión, Malena volverá sobre este comentario, aclarará la magnitud del desafío y lo mucho que necesitó trabajar para animarse a ser madre. Silvia tiene la cámara apagada y agradece en el chat la respuesta. Quizás jamás se conozcan entre sí.

“Durante el aislamiento, aumentó mucho el consumo de alcohol y de psicofármacos entre los adultos”, asegura Carlos Damin, jefe del área de Toxicología del Hospital Fernández. Según una encuesta realizada en mayo por investigadores del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del CONICET, el número de personas que afirman consumir bebidas alcohólicas todos los días se triplicó. Sin embargo, Damin sostiene que el escenario de consumo fue muy distinto para adolescentes y jóvenes: disminuyó porque “es un sector de la población que consume en ocasión de eventos sociales, discotecas o encuentros con amigos”.

Mientras escucha a Malena, Leandro se prepara para compartir su testimonio. “Soy alcohólico porque no controlo mi manera de tomar”, se presenta. Su historia es una combinación de progresos y retrocesos, mejoras y recaídas, hasta que en el peor momento de su vida, hace más de tres años, le recomendaron acercarse a Alcohólicos Anónimos. “¿Yo? ¿En AA?”, recuerda haber dicho. Habla con tanta naturalidad que pareciera que los asistentes del Zoom fueran sus amigos de toda la vida: “Me encontré con esta gente que, sin juzgarme, sin enojarse ni reírse, me comprendió y me dio esa comodidad de poder contarle mi relación con el alcohol y mis angustias, y luego, ellos también me empezaron a contar”.

Leandro trabaja para controlar su alcoholismo. En cuarentena extraña el cara a cara, pero pudo mantener las prácticas que llevaba: “Hoy mi vida es plena. Creo que tengo los problemas que tienen la mayoría de las personas, pero ya no recurro al alcohol, ya no es una alternativa y tampoco le tengo miedo. No niego mi enfermedad, soy Leandro y soy alcohólico, estoy sobrio por la ayuda de AA y de un dios como yo lo concibo”, finaliza su testimonio.

La ronda de preguntas al final de los relatos dura otros 30 minutos. Los participantes se soltaron. Muchos son alcohólicos en recuperación que ya participan de otros grupos. Algunos, como Leandro en su momento, son curiosos en busca de un formato que los ayude. Pero todos están acá, un sábado a las nueve de la noche, tratando de que sus vidas mejoren.

Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina es el tercer país de América con mayor tasa de consumo de alcohol. Este dato se vuelve aún más preocupante a la luz de un estudio de la Asociación de Psiquiatras Argentinos con la Facultad de Medicina de la UBA y la Universidad de Harvard: alrededor del 10% de la población padece de adicciones. El 80% de ese grupo representa a los alcohólicos.

Sobre el final del encuentro, una mujer pregunta por el chat: “¿Sienten que las reuniones virtuales sirven igual que las rondas presenciales?”. Alguien le responde que “la energía que se transmite en una reunión presencial no se logra a través del virtualismo”. Para Leandro no hay mucha diferencia: ahora la virtualidad les permitió tener reuniones todos los días. Malena ve a los encuentros digitales como una herramienta que debe aprovecharse: “Llegamos derrotados pero la recuperación es un esfuerzo propio, no importa si es lo mismo o no es lo mismo: es lo que hay”.

Ya son las 21 y la sesión de Zoom está llegando a su fin. El último mensaje en el chat resume a todos los otros que se despiden: “Gracias a los compañeros por su testimonio. Me siento afortunada por estar hoy aquí”.

Los nombres de los protagonistas de esta nota fueron modificados a fin de preservar su privacidad.

