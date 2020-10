“El acto es de Alberto y de Cristina”. Desde Casa Rosada, un funcionario con despacho a metros del Presidente pone énfasis en la unidad de la fórmula. Hasta ayer, la presencia de la vicepresidente no había sido confirmada para la celebración que se realizará el 17 de octubre en el salón Felipe Vallese de la CGT con una comitiva reducida y bajo estrictos protocolos. Ese día no habrá oradores de la central obrera. “Los únicos oradores serán Alberto y Cristina”, insisten desde la calle Bolívar.

Contactos Será un formato de acto virtual. En la sede de la CGT habrá un conductor del ámbito de la cultura. Será el encargado de hacer interactuar a Alberto con trabajadores del ámbito de la salud, la educación, el arte y la producción desde distintos lugares del país para enviar una señal de reactivación. On line, miles de personas podrán seguir el evento desde la plataforma www.75octubres.ar. La puesta en escena de la comitiva que acompañará a Alberto, y Cristina en caso de que confirme su presencia, apunta a exhibir la diversidad dentro del Frente de Todos para proyectar la unidad del frente electoral. Habrá una delegación de gobernadores, intendentes, movimientos sociales, La Cámpora, Frente Renovador, gremios y movimientos sociales.¿Estará Sergio Massa en el acto del 17 de octubre? “Tenemos corazón peronista pero somos el Frente Renovador. No queremos licuar nuestra identidad”, explican cerca del tigrense. Es decir, no está descartado que vaya a CGT pero tampoco lo confirmó. La misma postura de Cristina. Se trata de las principales vigas electorales del Frente de Todos que siempre se movieron por afuera del esquema PJ y de la liturgia peronista que se celebrará el próximo sábado. Héctor Daer será el anfitrión. Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro estarán en representación del kirchnerismo. Más allá de la urgencia electoral para mantenerse cohesionado, el Frente de Todos también explora vía de expansión dentro del peronismo. Hay contactos cada vez más frecuentes con Florencio Randazzo, el exministro del Interior que tuvo a Alberto como jefe de campaña en 2017 cuando fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por fuera del kirchnerismo. Sin embargo, en Olivos decodifican que la presión mediática que soporta el oficialismo para exhibir fisuras internas no sería el mejor momento para sumar a Randazzo. El exministro tampoco desespera de ganas por zambullirse ahora en el Gobierno nacional. El jueves pasado, se realizó una capacitación interna vía Zoom para preparar el acto del 17. Participaron José Luis Gioja, Alberto Rodríguez Saá y Jorge Taiana entre otros. El peronismo del siglo XXI. Por primera vez, los roles se invierten en el escenario político argentino. El conservadurismo ocupa las calles con manifestaciones anticuarentena y con proclamas republicanas mientras el peronismo cumple los protocolos y se recluye en la virtualidad. “El 17 de octubre nos encontramos virtualmente para conmemorar el Día de la Lealtad. Lo vamos a hacer a la distancia, pero más unidos que nunca”, publicó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La plataforma de transmisión, que se replicará en redes sociales. Permitirá que se sumen decenas de miles de participantes desde cualquier lugar. En el sitio web diseñado especialmente para la ocasión -75octubres.ar- se explica que “no es una aplicación, no hay que descargarla de ningún lado” y agrega: “Simplemente dentro de la página ingresas y seguís las instrucciones”. “Todos estaremos bajo la misma consigna, en un mismo lugar para compartir un evento histórico”, agregan los organizadores. Sobre el funcionamiento de la plataforma, se explica que al “ingresar se completa algunos datos básicos y se elige un avatar, que es la figura que te va a representar en la movilización”. “La plataforma no permitirá que miles de compañeros del Frente de Todos se expresen de manera virtual ante las ganas, voluntad y ansiedad de hacerlo presencialmente pero debemos seguir cuidándonos sin poner en riesgo el prójimo. Es un gran desafío militante sin bots, sin trolls, sin haters”, graficó Miguel Cuberos, subsecretario general de la Presidencia.

