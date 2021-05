El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló que su gobierno pretende modificar el actual sistema de explotación comercial de la ruta fluvial que recorre el río Paraná, conocido como Hidrovía, por la sociedad que hoy ostenta la concesión. «No tenemos la tecnología necesaria para meternos a decenas de metros del Paraná y poder hacer la Hidrovía» admitió el mandatario, aunque luego agregó: «Haremos el llamado a licitación y el Estado será el responsable del cobro del peaje para pagar la concesión».

El presidente formuló la explicación en diálogo con Pedro Rosemblat desde la residencia de Olivos. Según se desprende de las plabras del mandatario, la futura licitación contendría un cambio significativo en el modelo de gestión de la via fluvial, lo que le otorgaría al Estado mayor control sobre el flujo de naves y el cobro del peaje.

El presidente explicó que buscan evitar que digan que pasan tres barcos cuando pasaron trecientos. «Y eso lo vamos a hacer, por eso llamamos a una licitación internacional y para que nadie piense que hay una segunda intención, puse a todas las provincias en la licitación», afirmó Alberto Fernández.

El jefe de Estado explicó que la hidrovía no es como una ruta donde puede instalarse de forma simple una cabina de peaje y sostuvo que se va a terminar la lógica de que un extranjero esté encargado de quedarse con el control y la recaudación. «Eso lo vamos a hacer», enfatizó.

En otro tramo de la charla, el presidente criticó duramente a la oposición y a los medios masivos de comunicación por los fuertes golpes recibidos durante la pandemia del COVID-19 contra el Gobierno. «Viendo cómo funcionan los medios prefiero no tenerlos nunca a favor. La gente sabe, no es tonta. No le asigno tanta importancia a esos medios, quisiera no tenerlos de mi lado«, manifestó sin vueltas. Y sumó: «Si me elogian en La Nación me preocuparía».

Al mismo tiempo se refirió al rol actual de la oposición y recordó: «El ‘mi amigo Horacio’ (Rodríguez Larreta) era tender una mano y decir ‘tratemos’. Fue un simbolismo, el dejar de lado las diferencias para estar juntos. Por ahí no fue el mejor, tenemos muchas diferencias. Él piensa como Macri y yo no. No abro juicio de valor sobre eso, siempre me opuse a lo que Macri expresaba». Y si bien dejó en claro que no le preocupa la existencia de «visiones contrapuestas», remarcó: «Sí que se vea afectada la convivencia democrática. Que me acusen de envenenar gente por comprar una vacuna, es grave. Están jugando con la tranquilidad del pueblo».

Se llamó a sí mismo «naive» (inocente), por creer que en algún momento desde Juntos por el Cambio pueden llegar a cambiar la actitud. Durante la charla, a través de redes sociales, Pedro Rosemblat dio su punto de vista y dejó en claro que no confía que eso realmente ocurra. «No creo que podamos convivir pero realmente lo deseo», expresó el jefe de Estado. En el medio, las denuncias siguen cayendo contra la gestión.

Por su parte, en relación a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Alberto Fernández se refirió a la campaña que no podrá realizarse con normalidad por el coronavirus. «Vamos a tener que poder llegar a la gente de otro modo en la campaña. Los argentinos y las argentinas saben quien los cuida de verdad y quien no. Nosotros nos equivocamos, el que trabaja se equivoca; pero lo que sabe es que nunca lo hicimos deshonestamente. Nunca quisimos perjudicar a los más débiles», marcó.

Alberto y las vacunas: «No estoy conforme»

En diálogo con Pedro Rosemblat, el máximo mandatario de la Argentina se refirió a la pandemia del COVID-19. Allí contó que charló con sus pares de otros países sobre las formas de proteger a las diferentes poblaciones y habló de la inmunización. «Están llegando vacunas, se aceleró y creo que se va a acelerar más en los próximos meses y días. Dentro de los países con los que podemos compararnos, tenemos un promedio de vacunación razonablemente bueno», avisó.

Más allá de esto, dejó en claro: «No estoy conforme con la campaña de vacunación, me hubiese gustado que sea más rápido. Pero estoy conforme viendo lo que le pasa al resto. A nosotros nos fue un poco mejor«. Y agregó: «El propósito que nos fijamos de haber vacunado a los mayores de 60 años, casi lo hemos cumplido. Lo que más preocupa en esta segunda ola es que ataca a gente de menos edad y los ataca mal. Tenemos que estar muy atentos, saber que el problema existe, que la única forma de remediar el problema es evitando el contagio, el acercamiento y la circulación».

FMI: ¿qué le pidió a Kristalina Georgieva?

Tras su gira por Europa y la posterior reunión con Kristalina Georgieva, directora Gerente del FMI, Alberto Fernández expresó: «En el Fondo se vota y hay una serie de cosas que la Argentina está planteando, que va a llegar al directorio. Los países europeos con los que hablé tienen peso en esa votación». Y sostuvo: «Fui a plantear que se cambien algunas reglas que tiene el Fondo y deben ser revisadas».

En primer lugar marcó: «El FMI dice que cuando tomás más deuda de lo que el país permite, tenés que pagar una sobretasa. El que da el crédito es el FMI. Si Macri no hubiera endeudado el país así, hubiésemos pagado un punto de tasa. Estamos pagando tres porque nos excedimos pero son responsabilidades del Gobierno anterior y del Fondo». Y agregó: «Les pedí (a los países) que nos acompañen a que desaparezca esa sobretasa. Empezamos por Portugal porque lo pagaron, Costa dijo que está de acuerdo con que no haya más».

Mientras que el segundo problema planteado por el jefe de Estado fue el de los plazos: «Les pedí más tiempo para pagar. Dándonos más tiempo, la curva se amesetaría y sería más fácil paga. Sé que intereses represento, el de los argentinos, el de los que peor están». Y sentenció contra el ex presidente: «Escuché a (Mauricio) Macri decir que estamos negociando mal, es buenísima. ¿Saben qué decía Perón? Estos tipos son únicos: primero te roban el perro y después te tocan el timbre para pedirte la correa, es espléndido».