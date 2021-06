Ya el miércoles pasado la ministra de Salud de la Nación,había anticipado que se había obtenido la aprobación del Instituto Gamaleya de Moscú y se había alcanzado un acuerdo para que la vacuna Sputnik V comenzara a producirse en el laboratorio Richmond ubicado en la localidad bonaerense de Pilar.

Argentina importará el antígeno y luego hará aquí el filtrado, fraccionamiento y envasado del producto que abastecerá al país y también, en un futuro, al mercado de América Latina.

Fernández y Putin participarán de manera virtual de la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021 y ambos mandatarios, junto al CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, anunciarán oficialmente el inicio de la producción de la vacuna en la Argentina.

La asesora presidencial y coordinadora del Consejo Económico y Social, Cecilia Nicolini, había estimado que «a fines de junio o principios de julio» comenzaría a producirse la vacuna en el país y confió en los desarrollos locales de proyectos de inmunización para poder «en los próximos meses empezar a conocer resultados».

Además Nicolini apuntó que «va a haber un incremento sustancial en la campaña de vacunación” para “transitar el invierno y esta pandemia lo más protegidos posibles”.

Según adelantó la asesora presidencial la próxima semana ya se podría contar con los principios activos para “comenzar la formulación y el envasado de la vacuna”.

“A fines de junio o principios de julio, si todo avanza bien, empezaremos a contar con vacunas Sputnik V producidas en Argentina”, estimó Nicolini.

En tanto el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, aseguró este jueves que la planta tiene capacidad para realizar la formulación y envasado de hasta 500 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V por semana, aunque aclaró que la producción estará sujeta a la cantidad del principio activo que se envíe desde Rusia.

«Si todo sale bien la producción comienza la semana que viene; en este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 de la vacuna y en cuanto terminen lo mandan para acá», expresó Figueiras.

El presidente de Richmond señaló que «si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc, que son factores que no dependen de nosotros».

«Una vez finalizada la producción se realizará el control de calidad tanto en el laboratorio como en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de Argentina y en el Gamaleya pero las dosis fabricadas quedan acá, por lo que Argentina se ahorraría tener que ir a Rusia a buscarlas», detalló.

«Nosotros llegamos a través de nuestros socios en la India Hetero Labs Limited al Fondo de Inversión Rusa y el acuerdo es con ellos. El Estado argentino nos dio y nos da un apoyo muy importante a través de la autoridad sanitaria (Anmat) tanto científica como técnicamente que permitirá que este proceso llegue a buen puerto», afirmó Figueiras.