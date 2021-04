Sin nombrarlo, el presidente Alberto Fernández salió al cruce este lunes de la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de politizar la lucha contra la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19 y de dejarse llevar por intereses electorales en lugar de priorizar la salud de los argentinos.

Fue durante un acto celebrado en el Museo el Bicentenario de la Casa Rosada en el que se anunciaron nuevas obras en materia de infraestructura sanitaria para hacer frente a la pandemia y el establecimiento de un bono de 6.500 pesos por los próximos tres meses para más de 740 mil trabajadores de la Salud que trabajan en la primera línea para mitigar los efectos de la segunda ola de contagios de coronavirus.

Fernández no nombró ni a Horacio Rodríguez Larreta ni hizo alusión directa al fallo de la Cámara que habilitó las clases presenciales en territorio porteño contra lo dispuesto por el Gobierno nacional, pero disparó contra la oposición a la que acusó de hacer política con la pandemia.

«Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos. Es lo único que me impulsa en las decisiones que tomo que no son de política económica, ni comercial, ni educativa, son de política sanitaria avaladas por los datos que la autoridad sanitaria me hace llegar todos los días y escuchando a los científicos, no a los políticos ni leyendo encuestas», disparó Fernández.

Y siguió: «Estas medidas pueden ser antipáticas, nos limitan en nuestro accionar cotidiano, pero me dan la tranquilidad de que por más antipáticas que sean, cuidan a los argentinos, hacen que miles de argentinos se salven de los contagios y sé que preservan vidas. Para mí lo más importante sigue siendo la salud de los argentinos y nadie me va a sacar esa idea de la cabeza. Nada es más importante en tiempos de pandemia».

Fernández hizo alusión a la responsabilidad que le atribuyó Rodríguez Larreta por el impacto de la segunda ola de contagios. Según dijo en conferencia de prensa el jefe de Gobierno porteño, el aumento de los contagios se debe a que el Gobierno nacional no cumplió con la campaña de vacunación a la que se había comprometido en diciembre pasado.

«Se puso de moda decir que no hay vacunas -siguió Fernández-; en el mundo no hay vacunas, pero estoy tranquilo que somos unos de los pocos países del mundo que siguen recibiendo vacunas de manera regular y que siguen vacunando a sus ciudadanos».

Y disparó: «Hoy Rusia informó que la vacuna Sputnik V, esa a la que algunos calificaron de veneno, es la de mayor eficiencia del mundo».

Fernández aseguró que esta noche llegarán otras 800 mil vacunas desde Rusia y así la Argentina ya va a haber recibido casi 9 millones de dosis y prometió seguir adelante y mantener el ritmo de la campaña de vacunación.

Pero pidió a la oposición: «No hagamos política con la pandemia, la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección, no con caerle simpático al electorado».

«A la hora de educar es muy importante que los maestros estén vacunados» dijo y destacó que la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y San Juan encabezan la lista de distrito con mayor porcentaje de personal docente vacunado mientras que la ciudad de Buenos Aires aparece anteúltima con apenas el 14% de los docentes y personal auxiliar vacunado.

«A veces cuando nos preocupamos por educar a nuestros chicos tenemos también que preservar la salud de los educadores. Estos son datos. Esto también es evidencia científica», advirtió el Presidente.

Y pidió: «Cuidémonos, cuidemos al otro y no hagamos política con la pandemia, la pandemia tiene que ver con la vida y salud. Si hacemos política con la pandemia condenamos a los argentinos, yo no voy a cargar con eso en mi conciencia, que carguen con eso quienes la utilizan para sacar rédito político».

Fuente: Minuto Uno