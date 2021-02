“La justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta qué cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así. Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una justicia que les responde y todos los medios que los protegen”, sostuvo el mandatario en la entrevista que brindó a Página 12.

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la Suprema Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fernández manifestó que señalar que está funcionando mal no significa que los esté presionando y sostuvo: “La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”.

“Mientras siga con las mismas lógicas del presente, donde uno llega con un recurso extraordinario y con arbitrariedad dicen cuál toman y cuál no, nada va a servir. Por ejemplo, en el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 26 mil fallos, pero sólo 300 tenían fundamentos. Usaron ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un ex vicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima”, agregó el Presidente.

Al ser consultado sobre su relación con la Vicepresidenta Cristina Kirchner, Alberto Fernández manifestó: “Bien. Hablamos mucho cuando tenemos mucho que hablar”.

“Ella es muy comprensiva. Hay cosas que no le gustan y lo dice. Y a mí me parece legítimo. Pero sería muy ingrato si dijera que no me acompañó en todo lo que yo necesité”, añadió.