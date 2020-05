El presidente Alberto Fernández sostuvo que está pensando en el «día después» de la pademia del coronavirus Covid-19: adelantó que propondrá un nuevo contrato social que tendrá cuatro puntos, basados en la igualdad y solidaridad. «La igualidad debe ser la regla», dijo, en una entrevista con Juan Amorín, por C5N.

El jefe de Estado sostuvo que había pensado en hacer el anuncio, en un discurso. Pero, dijo, declinó de la idea por el pico de contagios en los barrios populares. «Una vez controlado eso, una vez que estén tranquilos los vecinos, vamos a hacer los anuncios», expresó.

También resaltó la ayuda del papa Francisco en la negociación de la deuda. «La ayuda del papa inconmensurable. Todos los argentinos tenemos que saber que estamos en deuda con el papa. Se comportó de un modo patriótico», dijo.

«Quiero creer que está cerca de resolverse el problema de la deuda», agregó en otro tramo de la entrevista.

Además, recordó que hoy se cumplen 17 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner, en la que fue jefe de Gabinete. “La mejor aventura que puede vivir un político es llegar al gobierno de su país y poder cambiarlo en favor de la gente. Es lo que siento que logró Néstor. Ojalá lo pueda lograr yo también», sostuvo.

El jefe de Estado se refirió también a la sugerencia de incluir economistas dentro del comité de expertos que lo asesora a la hora de decidir cómo continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “No puedo hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas”, declaró.

“El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo”, insistió el presidente, quien apuntó contra la oposición. “Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve prospera”.

“En la Ciudad se habilitó el 60% de los comercios, de los cuales abrió el 40%, y de ese 40% vendió el 30% de lo que vendía, no están los consumidores, abrir los comercios es una invitación a salir”, enfatizó.

El último parte del Ministerio de Salud de la Nación informó que hubo 552 nuevos infectados y 15 nuevas muertes de coronavirus. En total ya son 12.628 los contagiados en todo el país y 467 las víctimas fatales. Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, 375 fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 159 en la Provincia de Buenos Aires, 9 en Chaco, 3 en Córdoba, 4 en Río Negro, 2 en Tucumán y 1 en Neuquén. El AMBA continúa siendo el foco con mayor número de infectados de toda la Argentina.