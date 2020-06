«Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona«, contó el Presidente en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que van a «seguir trabajando juntos» y «tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente».

El presidente Alberto Fernández en La Rioja con tapabocas y guardando distancia para evitar el coronavirus

Al respecto, Alberto Fernández dijo que se está «cuidando» y aclaró: «Decían que me había sacado selfies en La Rioja y fueron fotos viejas. Hay una campaña con la que buscan hacerle creer a la gente que el Presidente no respeta lo que les pide que cumplan«.

«Tengo todos los cuidados lo que no quiere decir que no esté expuesto porque el riesgo lo corremos todos», aclaró.