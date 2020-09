El presidente Alberto Fernández advirtió que no descarta tomar medidas restrictivas si avanza la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva del por el avance del coronavirus en Argentina.

«No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. os esfuerzos los hicieron todos lo médicos, las enfermeras, los especialistas que trabajaron y se enfermaron haciéndolo«, precisó Alberto Fernández.

En declaraciones a los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, el Presidente subrayó que no permitirá el colapso y sostuvo que sigue «día a día cómo están las camas en terapia intensiva».

«Lo dije el primer día y no cambié. Quiero que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si se enferma. Y hay muchos lugares en los que las camas han sido ocupadas casi en so totalidad. No voy a permitir el colapso. Sigo día a día como están las camas de terapia intensiva. Estamos en una pandemia que no eligió nadie, que es lo que nos tocó, y la única forma de combatirla es aislarnos«, precisó.

También aseguró que no se llevan 160 días de cuarentena porque «la verdad es que no hay cuarentena», y destacó que «es mentira, es falso» porque «si tuviéramos cuarentena no tendríamos ninguno de los problemas (sanitarios) que estamos teniendo».

«No llevamos 160 días de cuarentena, la verdad es que no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad, eso no existe. Hay mucha gente que se queda en su casa, menos mal. No digamos que esto es una cuarentena porque confundimos a la gente. Necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo«, sentenció.

LA VUELTA DEL FÚTBOL ARGENTINO

Alberto Fernández, afirmó esta noche que “es muy difícil jugar al fútbol en este contexto” de pandemia del Coronavirus y con la escalada de contagios y muertos de los últimos días. También ponderó a Marcelo Gallardo a quien dijo tenerle «mucho respeto».

“Es muy difícil jugar al fútbol acá en este contexto”, dijo el Presidente.

Sobre el regreso de la Copa Libertadores, comentó: “Hay que ver con mucho cuidado el tema. ¿Vamos a ir a jugar a Brasil? Brasil está muy complicado”.