El presidente Alberto Fernández destacó que «en la inmensa mayoría» del país se está «controlando la pandemia» de coronavirus y remarcó que se está «retornando a la actividad».

«San Juan ha podido reactivar el 92% de su economía. Ayer pude ver cómo vuelve a reiniciarse la producción en Santiago del Estero y en Tucumán. En la inmensa mayoría del territorio argentino estamos controlando la pandemia y retornando a la actividad. Unidos vamos a lograrlo», escribió anoche Fernández en su cuenta de Twitter. Alberto Fernández ✔@alferdez San Juan ha podido reactivar el 92% de su economía. Ayer pude ver cómo vuelve a reiniciarse la producción en Santiago del Estero y en Tucumán. En la inmensa mayoría del territorio argentino estamos controlando la pandemia y retornando a la actividad. Unidos vamos a lograrlo. https://twitter.com/sergiounac/status/1263998966951264256 … Sergio Uñac ✔@sergiounac Con el presidente @alferdez y el ministro @gkatopodis firmamos convenios por casi 4000 millones en obras para #SanJuan y sus municipios. Además le comenté nuestro status sanitario y que hemos logrado reactivar el 92% de la economía gracias a la responsabilidad de los sanjuaninos 7.503 Información y privacidad de Twitter Ads 1.970 personas están hablando de esto El jefe de Estado se expresó de esta manera al referirse a un convenio que suscribió este jueves con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para la realización de obras de infraestructura para la provisión de agua potable y redes de saneamiento cloacal en esa provincia, por un monto superior a los 2.400 millones de pesos. En tanto, el jueves, el mandatario visitó las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, donde recorrió varias obras. El convenio con San Juan, que fue suscripto además por el ministro de Obras Públicas, Miguel Katopodis, durante un encuentro en la residencia de Olivos, prevé el compromiso de esa cartera para gestionar créditos por un valor de 2.405.846.560 pesos, en la medida en que haya disponibilidad presupuestaria para ser destinados a obras de infraestructura en distintos puntos del distrito. Para la realización de los trabajos, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la provincia de San Juan firmarán los acuerdos específicos, que en los casos correspondientes serán remitidos al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Ethosa) para su análisis y ejecución, según establece el convenio. La provincia, por otra parte, se compromete a que los fondos que reciba por estos créditos se destinen exclusivamente a los proyectos que sean aprobados, así como a dar estricto cumplimiento a los procedimientos administrativos, contables y de control en vigencia.

: Trying to get property 'child' of non-object inon line