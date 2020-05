El presidente dijo que se estudia organizar la reapertura de algunos sectores industriales, como el automotriz, «en base a protocolos y condiciones» que deberán cumplir las empresas. Explicó que le presentarán la propuesta a los gobernadores para que se pueda llevar a cabo.

«Si las industrias se abren con estos protocolos, podemos volver. Pero evitemos el transporte público, que las empresas se hagan cargo (de los traslados), evitemos el transporte interjurisdiccional, que trabaje la gente de la zona», afirmó Fernández en una entrevista en Radio Con Vos.

El adelanto del presidente está en línea con lo que dijeron más temprano Ginés González García y Axel Kicillof acerca de reactivar la actividad productiva.

«Este es el plan que tenemos. Si cumplimos, podemos salir, si no lo cumplimos, tenemos que sostener el plan que está en marcha», dijo en referencia a la continuidad de la cuarentena, que en principio finaliza el próximo domingo pero se extenderá al menos hasta fin de mes. «Hay que moverse con mucha prudencia», aclaró.

El mandatario consideró que el gobierno y la sociedad «están cumpliendo los objetivos» fijados en el marco del aislamiento y destacó que «estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días», tal como se había pautado. «Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días», dijo. Al respecto, habló de que cuando se cumpla ese objetivo pueda circular el 75 por ciento de la gente.

De todos modos, Alberto volvió a defender la cuarentena y cuestionó a los sectores de la oposición que presionan para levantarla. «Hay mucha mala intención e intención política. Los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena sepan que sería llevar a la muerte a miles de argentinos», afirmó. A esos sectores les recordó los países que no hicieron cuarentena y priorizaron la actividad económica: «terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos y enterrándolos en fosas comunes».

«Hay un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente y los impulsan a hacer reclamos alocados, y hay sectores de la oposición que lo están haciendo. Convocan a la gente a hacer un pedido que puede ser el de convocar a su propia enfermedad», dijo en referencia a las campañas en redes sociales para salir a la calle a protestar.

Por otro lado, Alberto se refirió a las críticas de los empresarios por la situación económica y recordó los aportes del gobierno para que paguen los salarios. «El Estado le está pagando el 50 por ciento a sus empleados para mantener en pie el sistema productivo», dijo y pidió que no haya abusos.

Entre los posibles abusos mencionó a los que piden que el Estado pague la mitad de los salarios y al mismo tiempo aplican suspensiones con el pago del 75% de los sueldos. «No parece muy justo», señaló, y luego dejó una frase para la polémica al defender ese acuerdo de rebajas salariales: «Hay un dato de la realidad y es que si no trabajan no tienen gastos, no tienen gastos de transporte, de comer afuera, hay cosas que no están gastando».