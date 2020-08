Alberto Fernández garantizó la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y dijo que el Ingreso Universal se podrá lanzar cuando la situación económica se pueda estabilizar una vez que ceda la pandemia por el coronavirus. El mandatario aseguró que la ayuda del Estado se mantendrá mientras la crisis por el COVID-19 continúe.

«Mientras haya una necesidad seguirá habiendo IFE», dijo el mandatario el declaraciones a El Destape Radio. Fernández subrayó que el eje central de su gobierno es «reparar el daño» que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri al tiempo que disparó con dureza las críticas de la oposición. «Lo mejor que podrían hacer algunos sería preservarse y guardarse», afirmó el presidente. «Que nos dejen poner orden», sentenció.

«Escucho hablar a algunos sobre que no tenemos un plan y cuando estuvieron no pudieron sostener un plan ni por 10 minutos. Nosotros tenemos los objetivos claros», dijo y puntualizó que su preocupación central es atender a los sectores más necesitados en tiempos de pandemia. En ese marco garantizó que la ayuda estatal dispuesta mediante el IFE se mantendrá. En cambio, si bien garantizó que el Ingreso Universal se lanzará, admitió que deberá esperar hasta que la situación económica se pueda estabilizar. «El Ingreso Universal no se descartó pero es un camino más largo y una economía más estabilizada. Y va a ser para todos», sostuvo Fernández en diálogo con Roberto Navarro.

La continuidad de la cuarentena y los contagios por coronavirus

Por otra parte, el mandatario habló sobre la continuidad de la cuarentena y se mostró preocupado por el aumento de los contagios por coronavirus. Reafirmó su postura con respecto a mantener la cuarentena más restrictiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y afirmó que, si comienza a haber una reapertura de los comercios, la sociedad comienza a relajarse y a circular con mayor frecuencia.

«Si vos ves todos los negocios abiertos en la avenida Santa Fe, eso te relaja. Decís «si está todo abierto está todo ordenado», sostuvo el mandatario. «Podría decir cualquier lugar: si todo está abierto, la gente se relaja. Y no está ordenado, no está para nada ordenado», sentenció.

Con respecto a la situación puntual en Ciudad de Buenos Aires, manifestó: «Es cierto que en la Ciudad el crecimiento es más paulatino que en la Provincia, pero también es cierto que tiene la mayor cantidad de casos y que en cada manzana hay 5 infectados. Por eso hay que ser muy cautos en estos quince días que empezamos». En este sentido, explicó que en CABA el crecimiento es más limitado, «pero es crecimiento: no es que tenía 1200 casos y ahora tiene 800».