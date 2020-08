En comunicación con el periodístico emitido por la 99.9, expresó el infierno que vivió con su familia por esta situación. Y manifestó: “Espero que sirva para que nunca más en Argentina se hagan este tipo de operaciones. Pensé que no me iba a levantar nunca».

“A mi me sobreseyó la justicia, no encontraron ningún elemento pero la duda siempre quedaba. Hasta que Alan Ruiz dice lo que dice. Cuando él desnuda todo sobre la operación que me hicieron, de ahí empieza lo que siempre sospeché, que esto había sido una operación. Yo sospechaba de todos”, reveló Marino.

En una serie de audios revelados a partir de las denuncias a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre espionaje ilegal y operaciones montadas durante el gobierno macrista, se descubrió uno de Alan Ruiz, exagente de inteligencia, que reconoce que la denuncia contra el senador Marino fue una operación del Vernismo para bajarlo de su candidatura a gobernador de La Pampa.

Era de público conocimiento en La Pampa que Marino medía muy bien como candidato, incluso así lo reflejaban las encuestas. Incluso más que Sergio Ziliotto. Por lo cual, había que preparar una estrategia para bajar al candidato radical. En relación a si el autor intelectual de la operación fue Verna o Carlos Mac Allister, agregó: «Con mi abogado vamos a seguir trabajando para saber quienes fueron los autores intelectuales de esto. Voy a ir hasta las últimas consecuencias»

El jueves 13 de diciembre de 2018 una empleada del Congreso de la Nación denunció por abuso sexual al senador pampeano Juan Carlos Marino. La denunciante, Claudia Guebel, acusó al senador de comportarse indebidamente con ella en su despacho.

El 14 de agosto de 2019, la jueza Maria Eugenia Capuchetti sobreseyó a Marino. En la resolución expresó que “a partir del minucioso examen practicado sobre los elementos de prueba recolectados, habré de concluir que no se corrobora la hipótesis delictiva denunciada”.

En diálogo con Impacto Castex, el senador de la Unión Cívica Radical, contó cómo vivió esa situación: «Yo ese día llegaba de Buenos Aires de una reunión. Y mi secretario me llamó para decirme que me iban a denunciar por acoso sexual. Estuve al borde del infarto”. Por otra parte, relató cuáles fueron sus primeras acciones en el recinto:

“Dije tres cosas: la primera que me consideraba inocente, pero que lo tenía que demostrar la justicia y no yo. La segunda que rápidamente nos habíamos ajustado a derecho, mi abogado se presentó en Comodoro Py para ponerse a disposición inmediatamente. Y la tercera, le dije a todos mis pares que si en algún momento el juez interviniente entendiera que tenía que pedir el desafuero, que no dudaran un minuto en sacarme los fueros. Yo no fui al senado a protegerme de nada».

Luego Marino describió cómo fue el proceso judicial: “La jueza Maria Eugenia Capuchetti siguió con la causa e hizo un fallo contundente. Tal es así que en mi causa intervenía el fiscal Delgado, que es el fiscal más duro de la Argentina, y el no apeló el fallo porque considero que era inapelable. No había nada que me involucrara«

Entrando en la actualidad del país y en la situación por la pandemia de COVID-19, Marino criticó el trabajo que se está realizando en el Senado. “¿Por qué 72 senadores y 357 diputados no pueden hacerlo en forma presencial? Además nos pagan para esto”, expresó. Además, agregó que sesionar de manera virtual es algo ilógico, que no suma ni sirve para el país.

En relación a la marcha nacional que se realizó ayer en contra del gobierno nacional, el político pampeano afirmó que ningún partido político puede atribuirse el reclamo del pueblo. “Esto fue espontáneo, la gente se cansó y se hartó. La gente dijo no a la reforma judicial”, dijo.

A pesar del comunicado publicado por el PRO y el apoyo de varios dirigentes del macrismo como Patricia Bullrich y Elisa Carrió a la manifestación realizada ayer en un contexto de cuarentena Marino no reconoció la partidización de la manifestación y aseguró que la marcha fue espontánea. “La sociedad le recordó al Presidente que se está equivocando. Quien se quiera adueñar de esta marcha se equivoca. La movilización fue en contra del gobierno y diciéndole a la oposición que propongan algo”.

Para finalizar el funcionario del radicalismo se mostró en desacuerdo con el oficialismo y con el tratamiento de la reforma judicial. Marino expuso que en este momento el país no puede afrontar un gasto de 5 mil millones de pesos por la situación económica actual. “Todas las reformas que se han realizado en Argentina y han sido eficaces son las que tienen consenso. Para el bien de la sociedad y no para ayudar a algunas personas”, cerró.