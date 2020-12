El gobernador Sergio Ziliotto abordó este lunes en una conferencia de prensa, antes del anuncio de los créditos del BLP para el campo, el conflicto que se generó con la sanción de la nueva Ley de Desarrollo Energético. «Si dicen que tiene nombre y apellido, que vayan a la justicia», respondió y frente a los cuestionamientos que se le hicieron desde sectores cooperativos y gremiales -puntualmente desde la CPE-por el supuesto beneficio a Camuzzi.

El mandatario pampeano explicó que los generadores de energía privados ya podrían generar en la provincia, porque el esquema nacional lo autoriza. Pero aclaró que en La Pampa eso no ocurrirá para respetar el rol y la ecuación económica de las cooperativas. «Si le sacamos los grandes usuarios (a las cooperativas) tendrían problemas», dijo.

– ¿Se van a tener en cuenta las observaciones que realizaron desde Fepamco? Porque cumpliría e privados incluidos en la privatización de los años ’90. ¿Camuzzi sería un privado en condiciones de generar?, se le consultó.

– Todo lo que sea beneficioso para lograr la soberanía energética, bienvenido. Camuzzi no es generador. Tendría que buscar algún tipo de generación. Cualquier privadio podría generar con cualquier tipo de generación. Como lo hace cualquier privado en el contexto nacional. Lo que hay que dejar en claro es que la incorporación del privado ya está. Lo que nosotros compramos a Camessa lo compra a privado. Eso generar trabajo en otras provincias.

Lo que nosotros queremos es que genera acá, que el trabajo quede acá: le pueden vender a Camessa o al APE si nos ponemos de acuerdo con el precio. Con nuestras reglas. Lo que no puede es venderle al privado. Eso está especificado muy claro en el convenio con las cooperativas. Hay algo que se plantea: que Pampetrol le venda al privado. Es una decisión política. Si el APE quisiera le vendería a los grandes usuarios. APE no le vende a los grandes usuarios, porque respeta la historia y la ecuación económica de la cooperativa. Si le sacamos los grandes usuarios a las cooperativas, tendría grandes problemas de financiamiento. Con respeto si a las cooperativas pueden o no generar: si son distribuidoras no pueden generar por el simple hecho que lo prohíbe la ley nacional. Si pueden hacerlo en forma asociada: si la cooperativa se asocia con Pampetrol y no a través del directorio. A las cooperativas le ofrecimos que integren Pampetrol. Pero para generar se tienen que asociar. La soberanía energética no la vamos a lograr con quince o veinte actores generando por su cuenta sino con una unificación de política, que tenga calidad de servicio homogénea en toda la provincia y una tarifa homogénea en toda la provincia.

Hay una cosa clara: el tiempo nos dará la razón. Hay una alianza estratégica (entre el Estado pampeano y las cooperativas). Ahora que Pampetrol es una empresa de energía, no solo de hidrocarburos tienen que estar adentro. Para salir a generar energía en la provincia de La Pampa y que los recursos queden en la provincia. Que sea trabajo pampeano: no importemos energía y que el trabajo quede en otra provincia.

– En el Gobierno nadie lo dijo públicamente, pero molestaron las expresiones de Alfredo Carrascal (el presidente de la CPE) en una audiencia virtual con FEPAMCO. Y quienes lo hicieron apelaron a que la CPE tiene un proyecto político detrás. ¿Qué opina de esto?

– Cada uno se expresa como lo plantea y tiene las posiciones que plantea. Después lo va a juzgar la realidad, lo va a juzgar la gente. Nosotros tenemos muy un claro cuál es el objetivo. Respeto todas las posiciones. Si Alfredo tiene esas dudas, el tiempo lo va a despejar.

Acá hay una gran libertad de expresión. Ustedes saben bien que han titulado medios palabras agresivas contra este gobernador y yo respeto todo. La que juzga es la gente. Nos juzgan ustedes todos los días: después si los leen o no los leen, si les creen o no. A nosotros nos juzgan el día de la elección. Mientras no se plantea como he escuchado que esta ley tiene nombre y apellido como he escuchado. Lo que le pediría a todos, es que vayan a la justicia.

Fuente: El Diario de La Pampa