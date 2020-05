La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, conjuntamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidieron implementar un aislamiento sanitario estricto en el barrio Villa Azul, que ambos municipios comparten con la intención de limitar la circulación de personas.

Esta medida se resolvió luego de tres jornadas de operativos estrictos en el marco del programa DetectAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en terreno de Argentina), a través del cual se realiza la búsqueda de posibles casos de coronavirus, y se detectaron 53 positivos y 50 quedaron en estudio. Debido a esta situación, las comunas de Quilmes y de Avellaneda en conjunto con el Gobierno nacional y el provincial, decidieron conformar un Comité Operativo de Emergencia y continuar con los operativos durante el resto de la semana. Jorge Ferraresi @jorgeferraresi Llevamos el operativo DETeCTAr a Villa Azul con la intendenta @mayrasmendoza. Participan el Ministerio de Salud de la Provincia, @acumarriachuelo y la Municipalidad de Quilmes. Este trabajo coordinado nos permite identificar vecinxs con posibles síntomas de covid-19. 78 Información y privacidad de Twitter Ads 48 personas están hablando de esto Así, se contará con el apoyo de Unidades Sanitarias Móviles que serán provistas por Nación y el comité tendrá la participación de las áreas de Desarrollo Social, Salud y Seguridad de ambos municipios y de la provincia de Buenos Aires, con la meta de abordar de manera contundente el brote de coronavirus que existe en el barrio Durante este domingo, Mendoza y Ferraresi supervisaron en el barrio Villa Azul un nuevo operativo en el marco del programa DetectAr junto con el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque; el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; la diputada nacional Magdalena Sierra, y el senador provincial Emmanuel González Santalla. En esta ocasión, durante la jornada de hoy 50 casos sospechosos de Covid-19, de los que mañana se sabrá el resultado. De esta manera, se relevaron 813 viviendas y 3.128 personas, donde hubo 125 hisopados de los cuales, 53 fueron positivos, quedando los 50 de hoy en estudio. «Esta acción se enmarca en la iniciativa municipal Cuidarnos en combinación con el plan DetectAr, articulado con Nación y con provincia. Estos programas nos permiten identificar vecinos que tengan síntomas compatibles con el virus para evitar la propagación del contagio y conversar sobre la importancia de continuar con la cuarentena y utilizar los elementos de protección necesarios», señaló Mayra Mendoza, que estuvo acompañada por el secretario de Salud local, doctor Jonatan Konfino.

