Un trabajador del plan habitacional Caldenia que se construye en Realicó mantuvo un contacto estrecho con una mujer que dio positivo de Covid-19 y que estuvo en la fiesta que se realizó en Coronel Hilario Lagos, donde hubo un foco de contagios. Esta situación generó preocupación en las autoridades comunales ya que en esta obra trabajan alrededor de 80 personas. Por otra parte, las autoridades municipales informaron que se realizó la desinfección de la Secretaría de Desarrollo Social y de Tránsito.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el trabajador está en aislamiento y ya fue hisopado. Lamentablemente no fue denunciado en su primer momento por la mujer. Tampoco respondió al llamado público realizado por las autoridades de Salud Pública. Ayer se conoció que luego de presentar síntomas decidió llamar al hospital para informar lo ocurrido.

Vecinos de esta localidad denunciaron ante esta corresponsalía que hay personas que participaron de la mencionada fiesta o mantuvieron contacto estrecho con los participantes directos pero no lo informaron.

En cuanto al trabajador de la construcción, un estudio epidemiológico confirmó que tuvo contacto estrecho con una de las jóvenes participantes del evento social realizado en Lagos. Esto preocupa a los funcionarios de Salud Pública y de la Municipalidad de Realicó.

Actualmente en la construcción del plan de vivienda Caldenia trabajan más de 80 personas, distribuidos en cuadrillas de cinco o seis personas de los cuales 15 obreros ya están aislados de forma preventiva.

Por el momento se espera el hisopado efectuado al trabajador, pero salud no descarta solicitar la paralización de la obra por una semana para aislar al resto de los empleados.

En cuanto al personal de la cooperativa local (Copagua), que también están aislados por el contacto estrecho con el efectivo policial que dio positivo de coronavirus, se conoció hasta el momento que esos hisopados arrojaron, hasta ahora, todos negativos.

Desinfección

Además desde el municipio se informó que se realizaron trabajos de desinfección en todo el edificio municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en calle España y San Lorenzo y en las oficinas de Tránsito en calle Gobernador Centeno.

También se solicitó extremar las medidas de prevención, como usar tapaboca, mantener la distancia entre las personas, lavarse las manos, desinfectar los espacios comunes y los productos alimentarios, y no salir de su casa si no es necesario.

Custodia

Por su parte, la policía tuvo que disponer de una custodia en los departamentos ubicados en una de las estaciones de servicios ubicada a la vera de la ruta nacional 188 y donde están alojadas al menos dos de las jóvenes (16 años) que se infectaron de coronavirus en la fiesta de Coronel Hilario Lagos.

Los propios empleados de la empresa expresaron a este diario: «Son un desastre, salen de las habitaciones, se cruzan de una a otra, no respetan a nadie. El fin de semana le pidieron agua para el mate al policía que estaba de custodia. No respetan la cuarentena».

Los trabajadores, muy preocupados, expresaron: «Mientras estaban alojados los camioneros u otros vecinos nunca tuvimos problema, no había custodia, todo era respeto, pero ahora con estas dos señoritas es un desastre».

La Justicia investiga fiesta ilegal

El fiscal general piquense, Armando Agüero, informó que se inició una investigación sobre la fiesta clandestina llevada a cabo en Coronel Hilario Lagos donde participaron personas de esa localidad, Realicó, Sarah, entre otras.

«Hay una investigación que tiene que ver, por un lado con la fiesta, y por otro lado con la intervención policial», indicó el funcionario judicial.

Agüero dijo que «ese tipo de encuentro social no permitido por la noche, debería haber sido advertido por personal policial de ese lugar y por lo que nos dicen la policía estuvo en el lugar y no tomó la decisión de identificar a las personas y suspenderlo».

Explicó que desconoce si tuvo repercusión o no con Larroudé, o a partir de Lagos con Realicó o con Alvear. También habrá que determinar cuál fue el origen de Alvear, tal vez esa determinación es más de Epidemiología que de la Justicia.

Además confirmó que el número de participantes de la fiesta «es impreciso, pero por unos audios que hemos recibido se estima que son unas 30 personas».

Agüero también mantuvo una comunicación con el comisario Cristian Dupuy, responsable de la zona para conocer el accionar policial. «Sospechamos de una posible actitud ilícita del personal policial, pero por el momento esa investigación la hace desde la Unidad Regional II.

«He recibido publicaciones de redes sociales (remitidas desde esta corresponsalía) donde los mismos participantes de estas fiestas mostraban contenido e incluso señalaban su situación de aislamiento por este encuentro, no habría inconvenientes de confirmar la existencia de esta fiesta», concluyó.

Fuente: La Arena