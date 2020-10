Aislados, no tan aislados, aislamiento de aislados que no se cumplen. Hoy por la tarde varios comerciantes le contaron a Impacto Castex a través de mensajes y llamados que estaban teniendo el doble de cuidado y hasta miedo porque en diferentes comercios de Castex varias personas van a comprar y se sabe que se encuentran aisladas. Todo es muy raro en Eduardo Castex aunque desde el nosocomio local todos los días hacen un reporte de los hisopados y casos que dan «positivos o negativos» en la localidad.

Los comerciantes, preocupados algunos, han decidido poner una reja en su local para atender y cuidarse de las personas que se encuentran aisladas que asisten a comprar, así lo comentaron varios de ellos a este medio. Esta medida fue determinada ya que «era necesaria porque hay gente que no está cumpliendo con el aislamiento y que sale hacer mandados o anda por la localidad sin tener ningún tipo de cuidado correspondiente». Han decidido no atenderlos, es decir, no permitirles el ingreso y «recibirlos» detrás de una reja para protegerse y así tener sus propios cuidados.

Otro de los casos que también llaman poderosamente la atención y que una fuente le contó a este diario, es que fueron varias las personas en el día de hoy, las que salieron a buscar trabajo. Pero ese no sería el problema, sino que se encontraban aisladas y comprometieron a esas personas adonde fueron a buscar una fuente laboral que debieron aislarlas porque son con quienes trataron, no cumpliendo así el aislamiento.

Para Castex el momento epidemiológico que está viviendo es algo muy pero muy raro donde hay muchas dudas y muy pocas certezas. Hoy por la mañana en nuestro periodístico programa de radio, la gente nos hacía llegar sus inquietudes, las cuales muchas eran preguntas y dudas con lo que está aconteciendo epidemiológicamente en Eduardo Castex. Son pocas las certezas y muchas las dudas que hay sembradas en la localidad con respecto a personas aisladas, casos que dicen que son «negativos» y con todo lo que se trasciende y «cuenta». A esto se le suma la gran preocupación de los comerciantes que hoy confirmaron a este diario que «el aislado que debía cumplir el aislamiento, no lo estaría cumpliendo» ya que estarían frecuentándose por comercios o visitándose con otras personas y andando por las calles como si el aislamiento les permitiese salir y entrar cuando ellos quieran.

Cabe mencionar que al día de hoy en la localidad hay 11 casos positivos de coronavirus. En el reporte de hoy 23 de octubre en Castex no se confirmaron casos positivos, por lo menos así se afirmó desde el informe que eleva el ministerio de Salud de La Pampa, a través de la página oficial del Gobierno provincial. Lo cierto es que la gente tiene dudas constantemente y mucho miedo a raíz de que ya que no se esté contando la verdad a la población. Es el gran dilema que están atravesando los y las ciudadanos/as de la localidad.