La última semana acumuló 25 casos y los aislamientos se elevaron a 738: hay un criterio más precautorio de aislar al contacto del contacto estrecho.

Un cambio de política en la definición de aislados llevó a un crecimiento exponencial en la curva de personas aisladas, la par de los casos positivos de coronavirus detectados en la provincia.

En la actualidad, hasta la noche del domingo, había un total de 738 personas aisladas a raíz de los estudios epidemiológicos y de la aplicación del programa de “Búsqueda Activa” aplicados en General Pico e Intendente Alvear.

Pero fue el caso del propio gobernador Sergio Ziliotto el que reveló ese cambio aplicado por el ministerio de Salud a la hora de aislar a las persionas, ante la aparición de casos de Covid-19.

En el caso del gobernador se informó que un integrante de la custodia y el servicio de seguridad del mandatario era contacto de un contacto estrecho de un paciente diagnosticado con coronavirus.

En rigor, el contacto de un contacto estrecho, no se era aislado hasta una semana antes. Incluso el protocolo del ministerio de Educación -definido por los representantes de ese ministerio, de los gremios y por Salud- inidica que el contacto de un contacto estrecho no se aisla. Esa es la norma que figura en el protocolo y la indicación que se bajó a directivos, docentes y no docentes.

Esa capacitación se evalúa con un cuestionario que debe ser completado por el docente o el directivo. Y esa es una de las pregunta que debe completar quienes reciben la capacitación, por lo tanto la respuesta es bastante recordada por docentes y directivos.

El lunes 31 de agosto, hace una semana, el ministerio de Salud reportó 4 casos positivos. Esos casos se suman a los registrados el 28 de agosto (5) y 29 de agosto (2), en lo que fue la vuelta de aparición de casos superiores a un caso diario.

Ese lunes de la semana pasada se reportaron 331 personas aisladas. El dato reveló un “afianzamiento” del número de quienes quedaban en aislamiento.

En la semana el número creció. La última semana acumuló 25 casos y los aislamientos se elevaron a 738 lo que revela la aplicación de ese nuevo criterio, más precautorio, de aislar al contacto del contacto estrecho.

Este lunes, se registraron cuatro nuevos casos y el número de aislados saltó a 1.670 personas.