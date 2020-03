“No dejaré que lo hagan”, afirmó Alberto Fernández en un mensaje a través de las redes sociales.

Alberto Fernández advirtió a quienes despiden trabajadores en medio de la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus en Argentina, que obligó a paralizar la economía del país y a un aislamiento social, preventivo y obligatorio de la sociedad.

Lo hizo a través de un mensaje de Twitter, acompañado con un video del Papa Francisco. «Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden», tuiteó el Presidente. Y advirtió: «Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan»

Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan.

En su video, el sumo Pontífice asegura que «el sálvese quien pueda no es solución, una empresa que despide no es una solución». Y pide a las empresas que no despidan a sus empleados en un gesto de solidaridad ante la crisis.

«Sé las penurias que va a pasar el empleado, la operaria y la empleada que va a despedir», es la respuesta de Francisco ante una consulta sobre el desconocimiento de la productividad empresaria.

El tema de los despidos de trabajadores es una de las preocupaciones del Ejecutivo, mientras se define la posibilidad de que el aislamiento siga hasta el 12 de abril, junto al análisis de la situación social y el impacto en la economía.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó respecto de eventuales «hipótesis de conflicto» en el área metropolitana, donde se remarca la necesidad de garantizar el abastecimiento, de evitar despidos y suspensiones en el mundo del trabajo informal.