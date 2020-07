La situación económica en Polka llegó al punto de que no pagará los sueldos de julio a sus empleados. Después de días de silencio, el productor Adrián Suar rompió el silencio y habló del grave momento que vive su empresa y que puede dejar a 350 personas en la calle. Además de sostener que la productora «hoy está cerrada» disparó munición gruesa contra el kirchnerismo.

Después de la multitudinaria protesta en la puerta de Canal 13, el productor fue hasta el programa de Diego Leuco y habló de sus problemas económicos, En este sentido, sostuvo que la empresa «arrastra un problema económico desde hace 4 o 5 años y la pandemia terminó de darme la estocada final«. En ese sentido, disparó que «no sabe que va a pasar porque hay muchas cosas que están stand-by». Sin embargo, también sostuvo que «hoy la productora está cerrada».

Aun con 350 personas cerca de quedar en la calle, el productor intentó «lavarse las manos» y dijo que la situación es «como la de muchas empresas en Argentina» pero que tiene el «desafío de reinventarse». Más allá de esta situación económica, Suar también se metió en la política y le pegó al kirchnerismo.

Ante las consultas de Leuco, el productor que se ha definido macrista en varias oportunidades, sostuvo: «A mi el kirchnerismo nunca me gustó, pero las opiniones exacerbadas no me gustan. Odio el fanatismo». Por otro lado, reveló que le gustaría que Alberto Fernández «tenga un plan económico».