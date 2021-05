La Unión Tranviaria Automotor convocó a un cese de actividades de 48 horas para el interior del país este jueves y viernes. Reclaman a las empresas y los estados nacional y provinciales el mismo incremento de sueldos que se les garantizó en el AMBA. «Tenemos el 100% de acatamiento en La Pampa», señaló José Alvarez, de la UTA local, a primera hora de la mañana.

Los servicios afectados por la medida de fuerza son los servicios urbanos, como el EMTU en Santa Rosa y Corpico en General Pico, además de los servicios interprovinciales. El paro es de los choferes del interior del país de los servicios de corta y media distancia.

“Desde enero que venimos peleando paritarias, el AMBA pudo arreglar, el Gobierno nacional puso 4 mil millones, más los 11 mil millones que ya le ponía. A nosotros en el interior nos deja 1600 millones, con eso es imposible que nuestros compañeros puedan tener el mismo salario, no vamos a aceptar tener choferes de primera y segunda”, consideró José Álvarez, secretario adjunto de la UTA.

“Nuestros compañeros merecen su salario digno como corresponde, un chofer de corta y media hoy cobra 65 mil pesos, casi somos pobres. Venimos desde enero con esto, demasiado aguante hemos tenido, se nos trata como esenciales, pero dejamos de serlo para las vacunas o los bonos, cuando conviene el transporte es esencial y cuando no, somos los chofercitos”, criticó.

Aseguró que no discuten lo que le den al AMBA o no, pero FATAP se niega a firmar en el interior las paritarias que allí ya fueron arregladas y pagadas. “Si no se firma el acuerdo salarial, este jueves y viernes habrá una medida de fuerza que decidiremos en un plenario de secretarios generales de todo el país”, añadió.

«Se pide lo mismo que el AMBA, un 42% escalonado hasta noviembre, y 60 mil pesos en un bono retroactivo a enero. El poder adquisitivo ha caído demasiado, queremos negociar este acuerdo y volver a sentarnos a negociar a fin de año”, remarcó el secretario adjunto de UTA.

Fuente: Diario de La Pampa