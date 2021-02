«La problemática con Acha es que no teníamos un médico del sistema privado que accediera a atender a los afiliados del PAMI» deslizó Giacco, quién, además agregó «nosotros no tenemos poder de decisión sobre los médicos del sistema privado. Firmamos convenio con Salud Pública y con cada médico en particular en el privado».

Los reclamos por años de vecinas y vecinos solicitando la presencia de un médico de cabecera que atendiera a los más de 1.700 afiliados que existen en Acha, surtió efecto y después de muchas gestiones realizadas en el 2020 se pudo solucionar. «Es una gestión conjunta que logró solucionar una lucha que viene de años».

La profesional que ya se desempeña como médica de cabecera en Alpachiri y General Campos, atenderá una vez por semana en la enfermería «Dr. Horacio Sarasola», que la Cooperativa de Servicios de General Acha tiene en pasaje Vega entre Balcarce y España. En este sentido, la delegada destacó el esfuerzo de la doctora por aceptar y a la Cosega por brindar los consultorios.

En principio, se consensuó que lo haga los días jueves a partir de las 8.00 y sin horario de cierre, dependiendo de la cantidad de afiliados que concurran para ser atendidos.

Los turnos deberán ser adquiridos con anterioridad llamando por teléfono a la Agencia del PAMI de General Acha (2952-432456) para que no se produzca aglomeración de gente en la enfermería. De todas maneras, se aclaró que las presentaciones espontáneas también serán atendidas.

De la presentación formó parte la titular de PAMI local, Gilda Menicuchi quién resaltó la importancia de «contar con una profesional del sector privado que atienda las necesidades de muchos afiliados que hace años están esperando contención médica por parte de la agencia».

Gilda aseguró que hoy en día existen alrededor de 700 afiliados que no tienen médico de cabecera y que será indispensable el traspaso hacia la doctora Bechara para poder recetar los medicamentos y habilitar los descuentos que reciben de la agencia.

Fuente:La arena