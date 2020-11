Son pampeanos y pampeanas que viven fuera de la provincia pero con fuertes lazos familiares con residentes en los límites provinciales.

Las historias de padres, hijas e hijos y nietas y nietos que no se ven desde hace 8 meses se suman en un contexto donde se realizan aperturas en la circulación.

Pero además hubo reacciones a las últimas flexibilizaciones, la que permite a los pampeanos que estén a 100 kilómetros del límite provincial volver sin hacer cuarentena. Los participantes preguntan y cuestionan cuálas son las razones epidemiológicas de la medida que por pocos kilómetros deja fuera a cientos de personas que pretenden regresar.

A esto se sumó la llegada de la ministra del Seguridad, Sabina Frederiks para firmar un convenio y el salvoconducto que tienen los funcionarios para salir por 48 horas y regresar sin hacer cuarentena.

Daniel Chirino cuenta que su hijos de 3 años y medio quedó en Río Tercero. “Como no tiene domicilio en Pico no me dan el permiso. Está en malas situaciones necesito traerlo en forma urgente”, relata.

Otro reclamo es de Alicia Santos. “Soy pampeana, está toda mi familia, necesito verlos!!!! Mi padre tiene 88 años!!!”, grita en las redes.

También Gisela Conchado pide la libre circulación. “Vivo en Córdoba capital, soy de Santa Rosa. Desde enero que no voy a La Pampa. Tengo un bebé de 6 meses que todavía mis padres y familiares no pueden conocer. No podemos hacer 14 días cuarentena en un hotel menos con dos nenes chiquitos”, dice.

Pide que “establezcan protocolos. Acá ya abrieron hasta los jardines maternales…De última que nos dejen hacer cuarentena en nuestras casas. Para ingresar a Córdoba solo te piden el cuidar y el certificado médico ni siquiera hisopado. Que se pongan en campaña para hacer un protocolol”, dice.

Los familiares remarcan que quienes regresan son los primeros interesados en cuidar a sus fmailias y además invocan el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la pandemia y las condicioens de la cuarentena que imponen los país.

Néstor Robledo afirma que “desde enero que no voy a mi Ciudad, trabajo y estudio en Buenos Aires. Somos muchos los que estamos en la misma situación, somos adultos y responsables, no pueden no permitirnos ingresar libremente si presentamos los estudios, chequeos, test”.

Y agrega: “Y es inaceptable la diferencia y privilegio que realizan permitiéndole a los funcionarios el egreso/ingreso sin tanta complicaciones, y a nosotros nos traten como delincuentes o personas con lepra”.

Son cientos de historias que se suman en los posteos y comentarios que revelan un fuerte reclama y cuestionan fuertemente el impedimento de circulación.

La carta de un piquense

El piquense César Bertone lanzó con un video una carta el pedido de “Abran La Pampa”.

“Por diferentes motivos, muchas personas están viviendo fuera de la provincia pero, en cierta forma, conservan sus lazos con ella. Sabemos que se viven momentos muy difíciles en todo el mundo. No negamos la pandemia ni desafiamos la virulencia del COVID-19″, señala la nota.

«Amamos la vida, la nuestra, la de nuestros familiares y amigos y la de todo ser humano. No nos queremos enfermar ni enfermar a nadie, ni de coronavirus ni de nada. Tenemos un profundo sentido de la responsabilidad y somos conscientes que hay que cuidarse y cuidar a otros. Ahora bien, ¿hace falta que tengamos que hacer todas estas aclaraciones antes de decir que no se puede cerrar una provincia? Parece mentira pero, ¿de verdad el Gobernador de La Pampa va a continuar negándonos el ingreso a nuestros hogares?», dice.

Agrega: «Relaciones familiares, emprendimientos comerciales, desempeños profesionales, etc., son nuestros vínculos permanentes con La Pampa y hace ocho meses (¡Ocho Meses!) que las autoridades los interrumpieron. Entendemos si así se decidió en un comienzo y ante una situación de emergencia pero no se puede vivir en estado de excepción y ya es hora de imprimirle una cuota de sensatez al presente que nos toca afrontar».

«En modo alguno desconocemos las instituciones del estado de derecho provincial pero es sabido que los actos de gobierno deben ser motivados y la reglamentación de los derechos de los ciudadanos debe ser razonable. En suma, no se puede ir contra el más elemental sentido común: no se puede encerrar a todos todo el tiempo ni mantener cerrada indefinidamente una provincia entera», remarca.

«De ahí que no se advierta fundamento para que los funcionarios puedan entrar y salir de la provincia, sin guardar aislamiento a su regreso cuando la ausencia del territorio pampeano no superó las 48 hs, y nosotros no podamos volver a nuestras casas ni trabajar para seguir creciendo», sigue.

«No es este un berrinche. Somos adultos y simplemente estamos pidiendo que nos expliquen por qué hicieron esta excepción. ¿Acaso el virus distingue entre gobernantes y gobernados? ¿Será que el coronoravirus no ataca a los que abandonan La Pampa por menos de dos días? Sirva este ejemplo para demostrar que: cuando quieren hacer excepciones, las hacen; no obstante, si las hacen sólo para Ustedes, entonces, se trata de un privilegio y, como tal, resulta inadmisible en el estado de derecho», subraya.

«Pero como no creemos que sea así y la nuestra es una crítica constructiva, les acercamos una propuesta: nos hacemos un test antes de ingresar a la provincia, si da negativo entramos sin problemas y si da positivo hacemos aislamiento donde nos indiquen”, propone.

