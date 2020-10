Un grupo de mujeres que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito realizó en la noche de este viernes una «intervención artística» en la Plaza de Mayo para «visibilizar la urgencia» del tratamiento en el Congreso antes del 30 de noviembre del proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo.

A través de bengalas y luces de color verde -símbolo de la Campaña- realizaron la intervención en simultáneo con otras provincias, como Tierra del Fuego, en donde se efectuó un «mapping» en edificios públicos.

«Es urgente el tratamiento del proyecto porque los tiempos parlamentarios nos apuran y cada vez se mueren más mujeres por abortos clandestinos y muchas van presas al reclamar un aborto legal. No se trata de un fracaso o no si no se trata, es una cuestión de salud pública», dijo Agustina Vidales Agüero, miembro de la Campaña.

Vidales Agüero adelantó que la semana entrante se reunirán con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para «anoticiarnos sobre si se tratará el proyecto de la Campaña o del Poder Ejecutivo» y añadió que «tenemos previsto realizar una caravana en la Ciudad de Buenos Aires».

Por su parte, otra militante, Agostina Felice, contó que este sábado se hará otra intervención que pasará por tres puntos: Congreso, Plaza de Mayo y el Puente de la Mujer, en el barrio de Puerto Madero.

«Necesitamos seguir instalando este tema en la agenda pública porque venimos sosteniendo que es prioritario. Esas 50.000 internaciones que se producen al año como consecuencia de la inseguridad en la práctica del aborto tienen que terminar urgentemente», dijo Felice.

Indicó además que muchas mujeres que están contempladas dentro de los parámetros para practicarse un aborto legal y seguro terminan realizándose un aborto clandestino, «porque no saben donde recurrir, no tienen información ni recursos económicos para poder hacerlo».

Felice alertó: «en la medida que el tiempo siga pasando vamos a seguir contando muertas, mujeres y personas con capacidad de gestar con la salud dañada, es evidente que el aborto esta en el Código Penal pero esto no nos ha persuadido en 100 años que no abortemos, seguimos abortando y en las condiciones que podemos».