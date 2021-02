La referente de los programas de Salud Sexual y Adolescencia, Laura Soto, dijo ayer que «los datos que tenemos desde que se implementó la IVE son de la primera semana. Tuvimos 29 solicitudes de IVE y 31 interrupciones. De estas 31 interrupciones, seguramente la mayoría tenían prevista una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y con el cambio de la normativa, fueron incluidas dentro de la IVE, pero no creo que de las 29 solicitudes se haya alcanzado a realizar ninguna».

Respecto de la solicitud para la práctica de una IVE, Soto explicó que «la persona se acerca al centro de salud y refiere que desea la IVE. Cuando expresa la voluntad de interrumpir, se tiene que hacer una ecografía y un análisis de laboratorio. Acorde a la edad gestacional, si el embarazo es de 4 ó 5 semanas por ejemplo, se debe esperar, porque la interrupción se debe realizar entre las 7 u 8 semanas para que el tratamiento medicamentoso sea más exitoso».

«De las 29 solicitudes, quizás alguna tuvo que resolverse en esa primera semana, por la edad gestacional, pero mayormente se trató de resoluciones de pacientes que entraron con causales con ILE y con la ley pasaron a ser IVE. Seguramente esas 29 solicitudes no son de las mismas que las de las 31 resoluciones, y si hay alguna ha sido un caso muy puntual», añadió.

Estadística.

Consultada por una comparación entre las IVE realizadas durante la primera semana, y las ILE que ya se realizaban en la provincia, Soto señaló que «se llevaba una estadística mensual, las comparativas las podríamos hacer recién a fin de febrero, que estuvo vigente la ley, en constaste con febrero del año pasado o enero de este año».

Finalmente, señaló que «la IVE se realiza para todo el territorio de la República Argentina, independientemente del ámbito, y puede desarrollarse en centros asistenciales públicos y privados. Si bien en la provincia no tengo los datos de las que se puedan haber realizado en centros privados, yo asumo que sí han comenzado a realizarse, porque esta semana ya salió que el Sempre cubrió el primer tratamiento con Misoprostol, así que debe haber sido una paciente atendida en el ámbito privado, pero no tenemos los datos certeros de los privados aún», concluyó.

Alcances.

Justamente, durante esta semana, el Ministerio de Salud presentó los alcances de la Ley de IVE a los equipos de la Provincia. La ley regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 14 semanas inclusive y a la interrupción legal por causales a partir de las 15 semanas. Para esta actividad se convocaron a todos los efectores de Salud de la Provincia a través de una reunión vía Zoom, para trabajar sobre la implementación de la ley sancionada a partir del 24 de enero de 2021.

El encuentro se desarrolló en el auditorio del Ministerio de Salud con la participación del ministro de Salud, Rubén Kohan, el subsecretario del área, Gustavo Vera, la directora de Maternidad e Infancia, Cinthia Jacovi, la directora de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo y las referentes de los programas de Salud Sexual, Laura Soto; y de Adolescencia, Noelia Davini.

Juez rechazó medida contra la IVE en Corrientes

Un juez de Corrientes rechazó ayer un recurso presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, tras considerar que la acción promovida resulta «inadmisible», dijeron fuentes judiciales. El juez de Ejecución Tributaria de Corrientes, Alejandro Aquino Britos, rechazó con ese argumento la acción impulsada por el dirigente Eduardo Achitte, del mencionado partido provincial.

La causa ingresó como «medida autosatisfactiva» al Juzgado de Ejecución Tributaria bajo la caratula «Partido Ciudadanos a Gobernar Distrito Corrientes C/ Gobierno de la provincia de Corrientes y Ministerio de Salud Publica de Corrientes / Amparo».

Inadmisible.

El juez Aquino Britos consideró que los presupuestos (o requisitos) necesarios de esa medida no se cumplían en el presente caso. Analizó la admisibilidad o inadmisibilidad de la pretensión y, en ese sentido, indicó que no surgía de modo flagrante la arbitrariedad o ilegalidad. Agregó que «la determinación de la eventual invalidez del acto requería una mayor amplitud de debate y prueba, que no constaban en este caso». El magistrado fundamentó que «la parte» debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera suficientemente directa o sustancial». «El interés jurídico eventualmente estará en cabeza de cada una de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar o no, de acuerdo a sus convicciones», remarcó.

La presentación del partido Ciudadanos a Gobernar había generado múltiples reacciones en legisladores y colectivos feministas correntinos. El Colectivo de Mujeres Organizadas repudió ayer en un documento «el intento de obstaculización del acceso a la ley de interrupción del embarazo» en la provincia, por parte de «un partido político sin representación alguna».

Fuente: La Arena