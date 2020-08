El intendente veinticinqueño, Abel Abeldaño, encabezó una conferencia de prensa para informar los alcances de una resolución del Comité de Crisis Local que dispuso nuevas medidas preventivas, que entraron en vigencia desde el primer minuto de ayer lunes. El nuevo ordenamiento apunta a restricciones de circulación y en el funcionamiento de actividades que es un regreso a Fase 1. «La prueba que estamos trabajando bien es que 25 de Mayo no tuvo un solo caso», resaltó.

Desde el Comité de Crisis explicaron que «debido a que la provincia de La Pampa se encuentra en plena lucha contra la pandemia, con ciudades con circulación del virus y a fin de tratar de mantener el status epidemiológico en la localidad de 25 de Mayo y toda su jurisdicción, a partir de este martes se implementan medidas restrictivas obligatorias, apelando a la concientización ciudadana, que ayudará a que no haya que profundizarlas».

Una de las determinaciones es que se podrá ingresar a 25 de Mayo por el acceso por ruta provincial 34 (desde ruta nacional 151) solamente hasta las 18. Asimismo, al menos por los próximos 15 días, no ingresará ningún tipo de mercaderías a la zona urbana, debiendo descargar todo tipo de envíos en el puesto de Transferencia ubicado en la curva de 90 grados. Ambas medidas son «sin excepción».

En este sentido advirtieron que «las personas que vayan al Centro de Transferencia a buscar o llevar mercaderías o paquetería, deberán contar con los elementos de protección personal (cubre boca, nariz y mentón, y guantes) obligatoriamente, o no podrán realizar el envío o retiro».

El horario límite de atención en comercios es hasta la hora 20. Luego de esa hora solo se habilita a los rubros gastronómicos con servicio de delivery únicamente. También a partir de este martes vuelve a implementarse la circulación por terminación de DNI. Siendo los días lunes, miércoles y viernes, para los DNI terminados en número impar, y los días martes, jueves y sábados para los documentos terminados en número par.

Asimismo fijaron horarios para la circulación. «Las personas que realizan tareas en campos de la jurisdicción deberán ir y volver en el día, siendo obligatorio el regreso antes de la hora 18, caso contrario al regreso van a aislamiento obligatorio». Y dispusieron que «la circulación de ciudadanos en la jurisdicción de 25 de Mayo estará prohibida desde la hora 21 hasta las 7 de la mañana».

Más controles

Las y los vecinos que tengan que salir de 25 de Mayo «será solo para casos de excepción, debiendo tramitar el correspondiente permiso obligatorio en la municipalidad con no menos de 24 horas de anticipación». Deberán completar una planilla consignando los datos personales, motivo y domicilio al que se dirigen.

En este sentido el intendente Abeldaño aclaró que «si concurren a un lugar donde hay circulación comunitaria, como Santa Rosa-Toay, Catriló, o Macachín, al regreso deberán cumplir con un aislamiento estricto».

También anunciaron «hasta nuevo aviso», están prohibidas que «las reuniones sociales y familiares». Y de la misma forma «está prohibido el uso y permanencia de plazas, paseos y espacios públicos».

Responsabilidad cívica

El jefe comunal fue fiel a su estilo de firmeza al explicarle a la población los por qué de estas disposiciones. «Estas medidas no tienen tinte político porque es para todos por igual. Las tomamos porque tienen que ver con Salud y Seguridad», aclaró.

De igual modo argumentó las decisiones. «Les digo que estamos preocupados y ocupados, y la forma en que ustedes pueden colaborar es quedándose en sus casas y saliendo lo indispensable. El día sábado tuvimos un caso excepcional, fue impresionante la gente que se volcó a los espacios públicos. Hace cuatro meses que estamos en cuarentena y no lo entendemos. Por eso dispusimos esto, y lo vamos a seguir haciendo a pesar de los comentarios negativos», afirmó.

«Les puede gustar o no, posiblemente con errores, pero en todo este tiempo en 25 no hubo un solo caso, y eso es señal que el Comité de Crisis Local ha trabajado bien. Y vamos a seguir trabajando así», concluyó Abeldaño.

Detienen a directivos de Refipampa

Durante la conferencia de prensa le preguntaron al jefe de la Regional IV, comisario Alberto Fix, y al intendente Abel Abeldaño por el incidente con el avión de Refipampa. Este último aseguró que hay un proceso en marcha.

El primero en responder fue Fix, quien reiteró lo que oportunamente la había confiado a LA ARENA. «Esta gente se había contactado para venir y se les dijo que debían tener autorización de la Provincia. Pero vinieron y aterrizaron de guapos, después los hicimos retirar de acuerdo con lo dispuesto por el ministerio de Seguridad y el CCL», reveló.

Pero aún más explicito sobre el tema fue Abeldaño. «Esto no terminó ahí, se les hizo una causa -eran dos pilotos y cuatro directivos-. Y dimos aviso al área que maneja la circulación aeronáutica. Cuando aterrizaron en Buenos Aires, desde donde habían salido, los estaban esperando de la Policía Federal y los metieron presos», aseguró.

«Nosotros no podemos evitar que aterricen, pero a 25 no van a entrar. En este sentido tenemos un estricto control en la curva de 90 (donde está en Centro de Transferencia y el retén policial). Les puedo asegurar que hace cuatro meses que no entra una sola persona que venga de alguna zona de circulación comunitaria del virus. Y los que entran, por cuestiones esenciales, se los acompaña desde que entran hasta que se van», concluyó Abeldaño.

