En las primeras horas del 2021, el intendente Abel Abeldaño analizó la importancia del plan de construcción de veredas en la localidad. Resaltó la importancia del proyecto para paliar déficit laboral agravado por la pandemia de Covid-19. Además, aseguró que se logró «un circuito para que disfruten los veinticinqueños». Adelantó más obras aunque ajustadas a la Ley de Obras Públicas Provincial.

El mandatario, junto al ingeniero Ricardo Rubinich, director de Servicios Públicos, a través de una comunicación institucional, hablaron del programa laboral de contingencia que ocupó a más de cien desocupadas y desocupados. «Hemos ejecutado unos 4.400 metros cuadrados de veredas. Además accesos a Bomberos, planta cloacal, Escuela Especial, Club Infantil, tres entradas al Barrio Los Pioneros», enumeró el profesional.

Paseo integrador.

Por su parte, Abeldaño señaló que «más que veredas quedó un paseo, y por otro lado se integró al barrio Los Pioneros, como así los barrios que están sobre la Circunvalación Avenida Santa Rosa oeste. Algunos plantearon que sería una división y para nosotros significa la unión de todos».

«Las personas que lo construyeron, tanto varones como mujeres, salieron del grupo de desocupados, es decir, se creó trabajo. A ellos se sumaron empleados municipales», señaló.

«Observando la parte que está terminada podemos decir que está quedando muy lindo. Ya se ven numerosas familias disfrutando de este espacio que es más que una vereda, es un circuito para que todos puedan caminar, correr o disfrutar», opinó.

«A lo largo de los más de dos mil metros se ve que quedó para andar hasta en silla de ruedas solo. Además hemos hecho los puentes sobre los canales aliviadores de agua a fin de darle continuidad y seguridad al paseo, en este momento les están poniendo los pasamanos», amplió.

El jefe comunal resaltó la evolución económica de estas tareas. «Lo que hicimos es importante porque prácticamente hemos invertido entre 14 y 15 millones de pesos en el pueblo. Para la gente desocupada y para los comercios, todo quedó en 25».

Continuidad laboral.

El intendente evaluó ampliar el programa laboral municipal. «Seguro que va a venir una tercera etapa en otros espacios, más veredas y habrá que generar otro tipo de trabajos públicos, como para seguir paliando la situación. Vemos que nos queda mucha gente desocupada y vamos a tratar, desde la municipalidad, darles una mano», indicó.

No obstante hizo aclaraciones relacionadas con las normas provinciales. «Sería bueno poder continuar con esto, pero evidentemente no se puede seguir porque hay normas que cumplir. Siempre decimos que tenemos que hay que tener todo en regla, y no podemos hacer obras de más infraestructura porque se escapan de la Ley de Obra Pública de la Provincia», explicó.

«Finalmente quiero agradecer a quienes trabajaron, al ingeniero Rubinich, al área municipal de Obras Públicas. La verdad es que lo han hecho sin horarios y todos los días. Lo más importante es que queda un trabajo que todos los vecinos pueden disfrutar», concluyó Abeldaño.

Fuente:La Arena