El intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, dialogó ayer con Impacto Castex sobre las declaraciones de la intendenta de Catriel Viviana Germanier el último fin de semana: “No quisiera estar en sus zapatos cuando hay gente que te aprieta o te arrincona para que le metas presión a otro pueblo”.

Desde 25 de mayo a la localidad rionegrina sólo hay 30 kilómetros de distancia. Según el intendente pampeano, el cierre de fronteras provinciales debido al COVID-19 perjudica más a las familias pampeanas, que “tienen su logística en Catriel y en Neuquén”. En ese sentido, Abeldaño remarcó: “Nosotros sabemos que perjudicamos más a nuestros vecinos que a los de Catriel, pero también sabemos que tienen una relación estricta con Cipoletti y Neuquén, que es donde más casos de coronavirus hay”.

El último sábado, Viviana Germanier había declarado que “la decisión del Comité de Crisis de 25 de Mayo es muy cerrada, poco flexible y poco alentadora para nosotros (..) Nos pone en una situación de enfrentamiento, cuando somos vecinos, tenemos muchas cosas en común y compartimos recursos humanos, intercambios culturales, educativos, médicos”. Y agregó: “Es una posición negativa la que está tomando 25 de Mayo, deberían rever esa medida”.

Abeldaño señaló que aún no ha recibido un llamado de la intendenta vecina, aunque no es algo que esté esperando. “Hago de cuenta que (esas declaraciones) no existieron. Estoy preocupado y ocupado por otra cosa. Después será el momento de charlarlo con ello en privado”, aseguró.

Por último, el mandatario de la localidad del sur de la provincia remarcó que tiene dos Comités de Crisis trabajando en conjunto; uno municipal a cargo de las cuestiones sociales y los permisos de circulación, y uno local que toma las determinaciones respecto al pueblo. Para evitar la aglomeración de personas, el personal municipal extendió su horario laboral, hasta ya entrada la noche.

“No nos molesta ni nos preocupa estar todo el día, porque sabemos que estamos protegiendo a nuestros vecinos y brindando un servicio a la comunidad. Para eso nos han puesto acá, más allá que algunos dirán que no hacemos nada”, deslizó sutilmente Abeldaño.

Por último, el funcionario recalcó que apoya al 100% al gobierno provincial: “Primero está la salud y después la economía”. Y cerró: “El día que tengamos un caso, va a parecer que todo lo que hicimos hasta hoy no sirvió para nada, por eso tenemos que seguir tomando todas las precauciones del caso”.