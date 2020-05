Durante aproximadamente 90 minutos, el gobernador Rodolfo Suárez se dirigió a los mendocinos y realizó un balance de las principales acciones destinadas a combatir la pandemia del coronavirus. Portezuelo del Viento, fue uno de los temas que el mandatario decidió no pasar por alto: «está en proceso de recepción de ofertas y lo pondremos en marcha antes de fin de año», aventuró.

«Este proyecto será el puntapié para el relanzamiento de una estrategia de crecimiento de este sector que viene siendo postergado hace décadas no solo en Mendoza sino en Argentina”, resaltó.

Además, Suárez dio detalles sobre la actual situación de la provincia y señaló varios anuncios que apuntan a “cuidar a los mendocinos, trabajar para que los dolores sociales inmediatos que genera la pandemia sanen lo antes posible y repensar a Mendoza para que los tiempos que vienen sean mejores tiempos”.

La megaobra hidroeléctrica fue blanco ayer en La Pampa de un duro documento de la Fundación Chadileuvú.

“No nos debe extrañar dicha transferencia. La seria crisis económica de la Argentina, agravada por lo que añade a un país parado por la pandemia, nos hace pensar que la actitud del Gobierno Nacional es coherente con la historia de los ríos robados. La Nación siempre apoyó a Mendoza”, señalaron desde la FuChad.

Desde el organismo insistieron que la actitud de Nación fue “contra el Territorio Nacional primero y luego a nuestra provincia. Es una historia repetida, lo que la hace cada vez más injusta”.

Tercer desembolso

Durante la semana, desde el Gobierno nacional se efectivizó el depósito de la tercera cuota del desembolso de fondos para el desarrollo de la represa cuestionada por La Pampa por sus efectos sobre el río Colorado.

Pablo Magistocchi, presidente de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), explicó de qué se trata este tercer envío de dinero y cuáles son los pasos a seguir.

«Es el tercer fondo de una letra que se homologó en un convenio entre Nación y Provincia por una deuda que se mantiene de larga data, lo que sucedió el martes es que se pagó en tiempo y forma el tercer encaje de esa deuda. Los fondos se depositan en cuenta de un fideicomiso creado solamente para la ejecución de la obra Portezuelo del Viento. Los fondos se acumulan en una cuenta y está previsto que luego de la firma del contrato, se le entregará un adelanto financiero a la empresa que salga adjudicada, esto será hasta un 10 por ciento del monto total de la obra», señaló el funcionario.

Magistocchi dijo que hasta ahora se vienen cumpliendo las metas propuestas pese al parate económico que provoca la pandemia del Covid-19. «Hay diferentes involucramientos en la obra, nosotros no paramos de trabajar desde marzo de 2016 y se han ido cumpliendo los objetivos, en el país los plazos tienden a dilatarse porque la economía es muy cambiante. Este proyecto será ejecutado por la Provincia de Mendoza, asumiendo la responsabilidad de la ejecución de la obra, y en diciembre del año pasado se inició la licitación y esperábamos para marzo de este año recepcionar las ofertas, pero con esto de la pandemia, las empresas pidieron una extensión de 90 días; creemos que en junio podremos recibir algunas ofertas y comenzar el proceso licitatorio», manifestó.

Por último, el titular de EMESA reconoció «la necesidad de comenzar lo antes posible con los trabajos, algo que dependerá mucho del contexto nacional».

«Trabajamos para que la obra inicie lo antes posible, lamentablemente esta pandemia vino a profundizar más la crisis económica del país. Consideramos que Portezuelo del Viento será uno de los grandes motores de la economía mendocina y además de las expectativas de las empresas, nosotros trabajamos en las expectativas de las personas, porque se requerirá mucha mano de obra y buscamos que se contraten empleados de la provincia», puntualizó.

Sin oferentes

A pesar de los millonarios fondos recibidos de Nación, en Mendoza hay una fuerte preocupación en relación a lo que el gobierno de esa provincia definió como «La Obra del Siglo»: la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

La obra cuenta con un presupuesto de más de 800 millones de dólares y se financiará con con fondos nacionales que significan una reparación histórica a Mendoza por no haber tenido promoción industrial.

En concreto, el gobierno nacional enviará más de 1000 millones de dólares en ese concepto, por lo que el dinero está garantizado. Pero a pesar de ello y del interés que despertó en compañías mendocinas que ven con ilusión el desarrollo, hasta el momento nadie ha comprado pliegos y las pymes locales manifestaron su preocupación.

«El gobierno debería ver qué está pasando y por qué no hay oferentes. Sin oferentes, no podemos ofrecer nuestro servicio», sostuvo el coordinador de Mesa Portezuelo del Viento del Cluster energético mendocino, Dalmiro Barbeito.

En este sentido, piden que se postergue la apertura de sobres, la cual estaba prevista para el 2 de junio. «Entiendo que el gobierno la quiera licitar esta obra porque es un proyecto que políticamente es muy importante que lo encaren. Pero pedimos que se postergue la obra porque en las situaciones actuales es difícil que se pueda licitar con los oferentes que el pliego decía que tenía que tener en el artículo 1», explicó Barbeito.

En este sentido, expresó que el aislamiento obligatorio y la pandemia impiden, por ejemplo, que empresas del país y el mundo puedan participar de la visita que está planteada para este lunes.

Al mismo tiempo, reconoce que eso es solo una parte del problema y que el Ejecutivo necesita sentarse a observar por qué no se presentan oferentes. «Algo está pasando que no se han conformado consorcios y no hay oferentes. En la primera postergación del 17 de febrero tampoco había pliegos vendidos. El gobierno debería considerar esa situación», subrayó Barbeito y sostuvo que si no hay oferentes el cluster no tiene a quien ofrecer sus servicios como contratistas y subcontratistas nominados.

«Nosotros en el cluster podemos involucrarnos como contratistas o subcontratistas nominados y necesitamos que se vendan los pliegos para poder ofrecer nuestros servicios», manifestó en MDZ Radio.

«El gobierno debería rever la situación.Tiene que buscar la forma de que el pliego despierte más interés», reiteró Barbeito y admitió que uno de los puntos que puede estar incidiendo es el beneficio que se le da a IMPSA respecto a cualquier otro oferente. «Lo de IMPSA deberían revisarlo también, porque esta obra debería entusiasmar a las todas las empresas importantes del país», adhirió en el programa Sonría, lo estamos filmando.

Fuente:EL DIario