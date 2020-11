Ricardo Benedicto, presidente de Casino Club, en diálogo con este medio, planteó la necesidad de la reapertura en Santa Rosa, «porque después de ocho meses cerrado se torna insostenible». El empresario señaló que se abrieron en Capital Federal las salas de juego y lo mismo sucedió en otras 16 provincias, donde «no se registraron problemas» de contagios. «Con todos los protocolos estamos seguros que no hay riesgo», enfatizó.

Benedicto dijo que también el hotel está cerrado por ahora, y tampoco se prestan otros servicios que se brindaban desde allí como gimnasio, spa y el restorán.

-¿Qué sucedió con un descuento que la empresa le realizó al personal? Hubo reproches.

-Circuló en algunos medios de Santa Rosa, y de la provincia, un comunicado que nosotros le enviamos a todo el personal, respecto de que le vamos a descontar un ATP correspondiente al mes de abril, y esto en principio lo quiero aclarar. Tiene que ver que en el mes de abril, cuando recién comenzó la cuarentena… hay que recordar que nosotros estamos cerrados desde el 16 de marzo, y hasta que se instrumentó esa ayuda del Gobierno, a través del ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) transcurrió un tiempo.

-¿Y qué sucedió?

-Como estábamos en el día 10 y esa ayuda a los empleados no les llegaba y nosotros habíamos firmado en el marco del acuerdo que se les iba a pagar el 75% no remunerativo (Casino el 25% y 50% de la ATP) se lo anticipamos. Es decir les pagamos nosotros el 75%, y finalmente terminaron cobrando el 16 ó 17 de abril la ayuda del ATP. De ese modo ese mes, con el Casino cerrado, sin trabajar cobraron el 125% y quedamos que en el futuro íbamos a ver como se lo descontábamos, pensando que esto era algo que se iba a terminar mucho más rápido. Pero pasó el tiempo y lo que ocurrió es que llevamos 8 meses cerrados, bancando la totalidad del personal.

-¿Cuántos empleados tienen en Santa Rosa?

-Tenemos 312 empleados entre el Casino y el Hotel (Mercure), ahora con todo cerrado y cumpliendo con nuestras obligaciones que tienen que ver con tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales, con los servicios y mantenimiento básico del casino, con los proveedores… con todos.

-¿Ese descuento solucionaba algo?

-Ante la perspectiva de que no se abría el Casino, y con una situación que se torna insostenible, decidimos descontar eso para sobrellevar el momento. Pero de alguna forma quiero transmitir que no es la solución del problema, sino que pasa porque de alguna manera se nos permita el funcionamiento nuevamente.

-¿Cómo les ha ido con la modalidad de juego on line?

-Lo cierto es que algunos empleados dicen que tenemos ingresos porque operamos on line, pero la realidad es que es una captación de apuestas que lanzamos no hace mucho, y es un negocio que no tiene el volumen que se necesita para que sea rentable. Tiene un costo muy alto, relacionado a lo que cobran los dueños de las plataformas más lo que cobran los proveedores de juego para esta modalidad de apuestas on line. Tiene futuro, pero requiere volumen y el tiempo es lo único que te lo da… Hoy no resuelve el problema.

-¿Está dado el contexto?

-Hemos sido respetuosos, pacientes… bancamos todo durante 8 meses, somos la empresa privada que más empleados tiene La Pampa. Y aguantamos porque entendíamos la problemática, pero ya desde mediados de octubre venimos haciendo un seguimiento, y por suerte están bajando los contagios, en Santa Rosa en particular. Y en muchísimas actividades parecidas a la nuestra se ha permitido la reapertura, obviamente con todos los protocolos del caso. Creo que es el momento que nos escuchen y que nos den la posibilidad a nosotros de volver a trabajar.

-¿En otras provincias avanzaron en ese sentido?

-Si bien cada provincia, cada localidad en particular, analiza este tipo de cuestiones, en general en todo el país se está permitiendo la reapertura de la actividad que tiene que ver con los casinos, con las salas de tragamonedas, los bingos… Creo que son ya 16 las provincias que habilitaron. Y por citar a las de más habitantes, hace 10 días se reabrió en Capital la sala de máquinas que funciona en Palermo y los barcos de Casino en Puerto Madero.

-Hubo novedades en Provincia de Buenos Aires.

-Sí, en la semana el ministro coordinador de la Provincia de Buenos Aires anunció la apertura de 46 bingos y casinos a partir del 14 de diciembre. También es inminente el anuncio de la apertura de los casinos de la provincia de Santa Fe, donde tenemos 1.500 empleados con una situación similar, Y es probable que en los próximos días se anuncie la reapertura del City Center de Rosario. En Mendoza, por ejemplo, el Casino está habilitado hace 15 ó 20 días. Es decir que en casi todos los lugares se está autorizando el reinicio de las actividades de lo que son salas de juego.

-Obviamente mucho protocolo.

-Claro, con todos los protocolos del caso, obligatoriedad de uso de barbijo, medición de temperatura, alcohol en gel a disposición en toda la sala para la gente, una sanitización permanente de las máquinas, el distanciamiento mínimo de dos metros…

-¿Y en los que se reabrieron cómo fue la experiencia?

-En muchos casinos del interior venimos trabajando desde el mes de agosto en algunos casos, otros desde septiembre, y algunos más desde octubre. Y la verdad es que la experiencia es que cumpliendo a rajatabla estas pautas establecidas en los protocolos se puede funcionar sin ningún tipo de problema. No se ha reportado ningún contagiado de la empresa y tampoco tuvimos ninguna situación con ningún cliente que haya manifestado que se haya contagiado por ir al Casino.

«No deberíamos tener problemas»

«Lo que pedimos a las autoridades de la provincia es que consideren que llegó el momento de reabrir, porque no podemos seguir en esta situación eternamente. Contamos con un personal que está muy habituado por las características de la actividad a trabajar con protocolo; y en un edificio como el de Santa Rosa, muy espacioso, con mucha altura, con mucha posibilidad de ventilación, no deberíamos tener ningún problema. De ninguna manera seríamos nosotros la causante del agravamiento de la situación», expresó Ricardo Benedicto.

Señaló que están en contacto con el presidente del ISS, el contador Miguel Tavella. «El Instituto es el organismo de contralor al que nos debemos. Sabemos que Tavella canaliza los pedidos dirigidos al gobernador y la devolución que tenemos es que están evaluando el tema y probablemente tomen alguna definición en los próximos días», añadió.

El empresario indicó que están pidiendo «reabrir en diciembre, y por supuesto sería una buena noticia cerrar el año con el Casino abierto. Tendría que ser a mediados de diciembre, porque después tenemos las fiestas, con lo que todo podría complicarse… concretamente solicitamos que no más allá del 7 ó 10 de diciembre podamos reiniciar. Nos dicen que lo están viendo», completó.

Siguió diciendo que «si tuviéramos alguna señal clara para la reapertura lo que tiene que ver con esos descuentos, con la problemática que afecta al personal, se solucionaría de una manera muy diferente. ¡Porque hay que aguantar 8 meses sin que entre un peso! Y a la vez tener que pagar sueldos, gastos diversos y todo lo que corresponde. Así como estamos se nos complica muchísimo», concluyó.

«Está próxima la respuesta»

«Sabemos que es una de las últimas actividades que aún faltan normalizarse, y se está analizando el tema para dar una respuesta próximamente», aseveró el presidente del Instituto de Seguridad Social, Miguel Tavella.

Al ser consultado el funcionario explicó que «es verdad que el Casino presentó en su momento un protocolo de funcionamiento», que le fue devuelto con algunas recomendaciones realizadas desde el Ministerio de Salud».

Eso implicaba algunas medidas que debían adoptarse dentro de la sala, como por ejemplo el distanciamiento entre las máquinas tragamonedas -podría ser utilizando una por medio; es decir el 50% de la capacidad-, además de otras disposiciones de prevención en los juegos de paño (ruleta, mesas de paño, carteado, etcétera).

No obstante, lo que podría habilitarse en una primera etapa podría ser solamente el sector de máquinas, y también el servicio de confitería, pero sin la posibilidad de que permanezca público en la barra. En este caso se debería seguir el protocolo de otros emprendimientos gastronómicos de la ciudad.

El mismo Tavella admitió que «el Casino tiene una importante planta de empleados»; pero además señaló que la empresa tributa un canon mensual de 268.000 dólares que, ingresados al erario público, se destinan al área social. Una suma que obviamente la Provincia no está percibiendo mientras permanece cerrado; además de no percibir la tributación que la empresa debe realizar en Rentas que también se trataría de un monto considerable.

No obstante, el presidente del ISS fue claro para destacar que «es cierto que se analizan los pasos a seguir» en cuanto al Casino, pero también resaltó «que el Gobierno provincial desde un principio ha afirmado que lo más importante es la salud de la población».

En esta línea, de cumplirse acabadamente con los protocolos, es probable que próximamente la casa de juegos reanude -parcialmente- sus actividades.

