El intendente de esta localidad, Guillermo Farana, a dos meses de haber asumido el cargo, habló de su gestión. Hizo un balance en el que reiteró la inyección económica local que genera la reanudación de la construcción de viviendas el plan «Mi Casa». También resaltó la recuperación de espacios públicos y la nueva gerencia de la Estación de Servicios Municipal. Está esperanzado en lograr de plasmar «todo lo que pensamos».

Farana, a través del área provincial de prensa, resaltó el apoyo económico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Asuntos Municipales. «La semana pasada recibimos el aporte para continuar la construcción de las siete viviendas», reveló.

«La semana que viene comenzaremos a colocar los techos de las casas que hace más de dos años están paradas. Una vez techadas esas casas, haremos el revoque grueso para llegar al 50% y una vez que nos certifiquen, seguiremos con la obra. La idea es comenzar a trabajar firme y a reactivar el pueblo en la medida que se pueda sabiendo cómo está la situación de todos los pueblos, la provincia y el país», indicó.

«Ya tenemos los albañiles designados, pero no comenzamos porque hay que acatar todas las resoluciones de esta cuarentena, preferimos esperar algunos días. La semana que viene cuatro grupos de trabajadores comenzarán a techar y en una semana tendremos eso listo para pedir que vengan a certificar la obra. Necesitamos darle agilidad a la gestión porque hay siete familias que están alquilando, esperando su casa y que no ven la hora de mudarse», sostuvo.

«Para la obra contratamos personas del pueblo, no hay otra opción porque la gente lo necesita y además está capacitada para realizar estos trabajos. Acá hay albañiles, constructores de primer nivel y tenemos que aprovechar ese material humano», aseguró.

Espacios públicos.

El mandatario comunal resaltó la recuperación de espacios públicos mediante la limpieza, iluminación y forestación. Explicó que comenzaron por la plazoleta San Martín, y que tras el aislamiento seguirán por la plaza central y otra de la zona norte.

También adelantó una idea. «Santa Isabel tiene muchas canchas de fútbol y pádel, un hermoso polideportivo, pero nos hace falta el parquecito infantil en el barrio, a su vez a esos espacios designarlos con el nombre de pobladores que hayan sido originarios e importantes para la comunidad», adelantó.

En el mismo sentido reveló el proyecto de «colocar algunas parrillas y forestar en la orilla del río Salado para que la gente tenga comodidades y disfrute el día. Y forestar en las orillas de las rutas para que se armen pequeños bosquecitos y en el pueblo donde hay muchas casas que no tienen árboles».

Ruta 143.

Farana tiene claro que la travesía de esa vía nacional tiene que optimizarse. Informó que hizo gestiones ante el gerente de Vialidad Nacional en La Pampa, Martín Izaguirre. «Hay una propuesta de trabajo para realizar un microasfaltado apenas comiencen los días de calor», afirmó.

Pero anunció que quiere reactivar el proyecto de la travesía urbana con colectoras incluidas similar a la de Ataliva Roca. «Tanto nuestros concejales oficialistas como opositores apoyarán esta travesía urbana, queremos la gestión de los diputados y diputadas, senadores y senadores para que sea incluido en el presupuesto nacional del año que viene», indicó.

Estación de servicios.

El jefe comunal también destacó el potencial de este emprendimiento municipal y anunció un proyecto. La calificó como «uno de nuestros fuertes», y comentó que pretende modificar el sistema operativo y que presentarán un proyecto a Pampetrol para «algún acompañamiento».

Dio pautas de un ambicioso proyecto. «Queremos hacer un buen estacionamiento para que las empresas de camiones opten por entrar a nuestra estación de servicio que es la puerta de entrada a la Provincia desde Mendoza. También colocar duchas para camioneros. Estoy muy seguro que vamos a lograr todo esto porque el encargado es una persona con experiencia y tenemos también un contador con muchísima experiencia», auguró.

Moratoria.

En su agenda está una moratoria de tasas municipales. «Nos hace falta, pero con esto de la pandemia todavía no pudimos enviarla al Concejo Deliberante, pero ya está casi todo listo. Ya están cargados los datos de los deudores para que puedan venir y hacer uso de ese beneficio», admitió.»

«Pero también hay que beneficiar a la gente que cumple con todo, por eso la idea es diseñar un plan del buen contribuyente con reducciones de tasas o sorteos y premios. Que la gente vea que el dinero que invierte le vuelve en parte y que se vean las cosas en el pueblo, que si transitan por el pueblo lo van a ver limpio y ordenado, se están haciendo muchas cosas con lo que tenemos y eso es muy importante», añadió.

Finalmente el mandatario comunal aseguró que él y su equipo están trabajando. «Gestionaremos por todos lados, golpearemos varias puertas hasta llegar a la indicada y poder hacer realidad todo lo que pensamos», concluyó Farana.

Fuente: Diario La Arena