El Consejo Deliberante estaba en plena sesión a puertas cerradas, respetando el protocolo por la pandemia, cuando se coló un vecino y a los gritos reclamó el pago de trabajos en el plan municipal de limpieza de canales.

Un video que se filtró en las redes mostró el incómodo momento que vivieron los ediles. En un momento, cuando estaban finalizando la sesión ordinaria, el vecino, identificado como Ramón «Moncho» Sol, conocido por su participación en grupos de desocupados, ingresó al recinto y reclamó airadamente una deuda que tendría con él la comuna por tareas en un plan de trabajo transitorio.

«Buenos días, perdonen, los estaba escuchando por radio y consideré oportuno venir», le dijo Sol al presidente del cuerpo, Luis Oga quien tenía la palabra. Aunque muy sorprendido, el edil le recordó: «vecino, ¿sabe que no puede interrumpir la sesión?».

«Bueno, yo vengo igual porque fui como diez veces a la municipalidad y no me han pagado mis trabajos en los canales. Somos cinco personas y todos se lavan las manos y nadie hace nada, ahí está el problema. Yo necesito que me paguen porque yo trabajé», disparó el trabajador.

El presidente de CD finalmente lo convenció. «Tenemos que terminar la sesión y después lo atiendo», le prometió.

No obstante, antes de irse «Moncho» tras pedir disculpas agregó algo más. «Bueno, pero yo necesito que me paguen mi trabajo. Se hicieron los giles y no me pagaron, es la tercera vez que me pasa. Nosotros tenemos que cobrar cinco lucas cada uno», reclamó.

Fuente:La Arena