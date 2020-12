Los cortes en las zona petrolera de 25 de Mayo duraron poco más de 24 horas. Los desocupados lograron que se forme una mesa de trabajo con autoridades provinciales y de las empresas.

El grupo de desocupados que realizó dos cortes de ruta en la zona petrolera de 25 de Mayo levantó la medida ayer por la tarde, luego de que se abriera un canal de diálogo con autoridades provinciales y de las empresas afectadas por la medida.

Los manifestantes habían comenzado con la protesta el pasado jueves, con dos cortes en distintos puntos de la región impidiendo el paso de las empresas petroleras.

La medida duró poco más de 24 horas y, según Radio Génesis, los desocupados habrían tomado la decisión de levantar la protesta ante la apertura de un canal de diálogo con autoridades provinciales y de empresas de la región, quienes propusieron armar una mesa de trabajo y reunirse el próximo miércoles.

Desde el grupo de manifestantes indicaron que van a esperar los resultados de ese encuentro y conocer si existen posibilidades laborales. De eso depende si volverán a cortar la ruta o no.

Los desocupados, representados por la titular de la Oficina de Empleo municipal, Any Salinas, iniciaron el pasado jueves dos cortes. Uno de los piquetes impedía el paso hacia el yacimiento Medanito, ubicado en Colonia Chica. El otro, ubicado sobre la ruta 34, en cercanías del cementerio municipal, no permitía el paso de vehículos relacionados con empresas que quieren acceder al sector petrolero de Casa de Piedra y zonas aledañas.

Any Salinas dijo a El Diario que “los vecinos de 25 de Mayo están cansados de que tomen a gente de otros lugares”. Contó además que concurrió “dos días seguidos al campo, mediando con las empresas para que tomen gente de 25 porque estaban reclamando y se venía un corte”. Como las empresas continuaron tomando personal pero de otros puntos de La Pampa y de provincias vecinas, los desocupados decidieron concretar la protesta.

La referente de los desocupados también hizo referencia a la difícil situación social que atraviesa 25 de Mayo, que se agravó no solo con la pandemia, sino también con la falta de actualización de los datos sobre las familias que necesitan trabajo. “Tenemos registrados 230 desocupados, pero no se ha hecho el censo y hoy estamos en, aproximadamente, más de 700 personas sin trabajo”, concluyó Any Salinas.

Fuente: El Diario de La Pampa