El intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, anunció el viernes por la noche que se prohibió la circulación en la localidad a partir de la necesidad de cortar la cadena de contagios en la localidad. El viernes se confirmaron cuatro casos y había uno de antes. El jefe comunal advirtió que esperan más positivos porque hay muchos contactos estrechos. Por su parte, desde el hospital local informaron este sábado al mediodía que hay 300 personas aisladas.

«El cuidado empieza en cada una de las casas. Fuerza, vamos a seguir luchando, estamos al frente de esto, para que este virus no se siga propagando. Pero hoy necesitamos encarecidamente de todos ustedes», dijo en un mensaje a la población, a última hora del viernes, el intendente Abeldaño.

Lo hizo después de una reunión del comité de crisis, conocido el quinto caso de coronavirus en la localidad. El viernes se sumaron cuatro casos, que se añadió a uno que ya había. «Habíamos tomado algunas medidas al mediodía con respecto a los locales nocturnos, casa de comida y heladería. Vamos a extremar las medidas porque hay mucha gente que ha tenido contactos estrechos con algunos de los casos que hay resultado positivos», dijo.

El jefe comunal resaltó que el quinto caso es una persona de 18 años con mucha movilidad en la localidad. «Es muy difícil sacar el mate de los jóvenes. Seguramente el día de mañana, el domingo y el lunes van a aparecer algunos casos más positivos. Así que estamos pidiéndole a la gente que extreme todas las medidas de precaución y de cuidado», apuntó.

“Por ahí nos van a llamar porque somos contactos estrechos de alguno de los casos positivos así que a tener paciencia. Los vecinos que pensaban viajar al campo o algún pueblo cercano, quédense en su casa para que podamos tener lo mas rápido posible la mayor catntidad de gente aislada para que el virus no se propague”, rogó.

«Solamente lo que pedimos responsabilidad de cada uno de los que queremos a nuestras familias y a nuestro pueblo. Quedémonos y compartamos solo con el núcleo familiar. No cerramos los negocios porque sino iba a ser muy difícil. Todo el mundo espera para salir a comprar. Solo salgan los que tengan necesidad de algo indispensable en el hogar sino aguante», pidió.

«Creemos que no va a hacer falta cerrar los negocios. Tal vez volver atrás con la circulación por números de documentos», deslizó.

«A partir de ahora (viernes a la noche) queda suspendida toda la circulación en 25 de Mayo. Solo los delivery van a poder circular porque ya los teníamos autorizados. Pero el día sábado y el domingo no va a poder circular nadie. Se suspende a partir de este momento las actividades sociales y familiares. Sábado y domingo quedémonos en nuestras casas», remarcó.

El jefe comunal pidió «dar una mano» y dijo que es preferirse «aburrirse dos días» y no «tener que volver para atrás después y aburrirnos durante mucho más tiempo. Así que a ser responsables, querernos entre todos. Van a empezar a llover los mensajes a ver quién puede circular y quién no puede. No puede nadie. No hay iglesias, actividad social, merendero, olla popular. No hay nada. El fin de semana se suspende absolutamente todo».

Abeldaño dijo que este sábado seguramente darán otro comunicado para la población. «Pero queríamos hacer esto, para que la gente entienda que no estamos preocupados, estamos ocupados con los casos. Queremos llevarle la realidad de lo que es oficial y no oficial. Oficial cinco casos positivos con la posibilidad de que sean más. Cualquiera puede ser uno de los próximos que nos contagiemos de este virus porque los nexos son muy dispares, muchas edades distintas, están en varios lugares los contactos estrechos, en reparticiones públicas también, asi que a guardarse sábado y domingo en la casa, y el lunes veremos cómo seguimos con todas las actividades en 25 de Mayo», completó.

Por otra parte, este sábado la directora del hospital Jorge Ahuad, Gabriela Naab, en diálogo con Radio Génesis, informó que de los cinco pacientes positivos solo algunos tienen síntomas leves, ninguno está internado en el hospital, y tampoco ha sido necesario un traslado al Centro respiratorio en Santa Rosa.

Se encuentran en sus domicilios, aislados y con seguimiento telefónico por parte de Salud. Los casos tienen edades muy variadas, van desde los 18 años hasta los 50 años. Naab indicó que se ha aislado a muchos grupos familiares que han tenido algún tipo de contacto con los pacientes que dieron positivo. Todavía no se tiene un número total, porque se sigue aislando, pero alcanzaría las 300 personas, según estimó.

La directora del hospital explicó que se realizan hisopados cuando se detectan dos o más síntomas. Se siguen haciendo hisopados y se esperan los datos de provincia. Naab solicitó a los vecinos «evitar reuniones, juntadas, no compartir el mate, evitar el mate».

«Debemos resguardar a nuestros adultos mayores, no ir a la casa. Si no es absolutamente necesario, no salir de casa. Ahora depende de todos nosotros, de la responsabilidad social de cada uno», enfatizó.

La directora manifestó que hay una guardia activa las 24 horas en el hospital.

