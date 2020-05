Desde el Comité de Crisis de esta ciudad emitieron un parte en el que hicieron hincapié en las recomendaciones para quienes ejerzan la reapertura de diversas actividades, y también con las permisiones para caminatas recreativas. El documento, emitido el sábado, explica alcances de las resoluciones con acciones permitidas y vedadas.

«Tal cual lo expresara oportunamente el gobernador (Sergio Ziliotto), se apela a la responsabilidad de cada persona, de cumplir con los cuidados pertinentes y de todas las nuevas disposiciones», reclamaron.

Explicaron que a partir de hoy, los nuevos rubros comerciales habilitados podrán abrir de lunes a viernes entre las 14 y las 18 horas, siempre bajo el cumplimiento de estrictos protocolos de prevención y control epidemiológico.

Asimismo comunicaron que a partir de esta semana, también podrán volver a la actividad quienes se dedican al mantenimiento de espacios verdes (corte de césped, desmalezado, limpieza de terrenos, entre otros). Para ello es menester tramitar en el municipio el correspondiente permiso. Para esta actividad el horario será de 10 a 15 horas de lunes a viernes.

Otras habilitaciones

Además, se habilitan las profesiones liberales (abogados, contadores, arquitectos, martilleros y otros) y escribanos entre las 13 y las 18 horas; y a trabajadoras y trabajadores de casas particulares de 8 a 18 horas. En todos los casos es obligación tramitar online en el sitio del Gobierno provincial.

No obstante se mantiene la disposición local de circulación tanto para compras como trámites de poseedores de DNI con terminación en números impares para los lunes, miércoles y viernes; y de los de terminación en pares los martes, jueves y sábado.

Aclararon que las caminatas de esparcimiento no están sujetas a esta alternativa, aunque recordaron que ésa actividad física no podrá realizarse en parques, plazas ni paseos públicos.

Y reiteraron que sigue vigente el cierre total de comercios los días domingos y continuará así hasta nuevo aviso.

El horario de los comercios de expendio de productos alimenticios y de los nuevos rubros habilitados, sigue teniendo como límite la hora 18. Otra especificación del Comité de Crisis es sobre la obligatoriedad del uso de barbijo y guantes para todos los comerciantes y el personal, al igual que es una exigencia disponer de un de alcohol en gel para ese grupo de personas.

Fuente: La Arena