En la actualidad, hay distintas estafas virtuales que se concretan a través de aplicaciones como esta. Para evitarles, hay una serie de pasos que se pueden considerar.

Estafas virtuales, robo de perfiles y cuentas. Hay una serie de delitos que se desarrollan a través de aplicaciones como WhatsApp, una de las más usadas dentro de los servicios de mensajería instantánea.

¿Qué implica esto? El acceso a datos y contactos puede llegar a ser infinito, desde tomar información personal hasta suplantar una identidad para estafar a otras. Para evitar escenarios de este estilo, WhatsApp desarrolló una medida de seguridad clave: el acceso a través del PIN.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo. (Foto: AP/Patrick Sison)

La verificación en dos pasos con PIN: ¿para qué sirve el PIN de WhatsApp?

La verificación en dos pasos con PIN es una manera de preservar la privacidad y mantener a distancia a posibles ciberdelincuentes. Al activar el PIN, que en otros términos podría entenderse como una clave personal, cada vez que alguien quiera ingresar a la cuenta desde un dispositivo nuevo deberá ingresar un código de seis dígitos.

Así, aunque los estafadores consigan un número o el código de registro por SMS, no podrán acceder a los chats ni suplantar la identidad del usuario original. La propia aplicación lo explica en su sitio oficial: “La verificación en dos pasos es una función opcional que añade más seguridad a la cuenta de WhatsApp”.

El PIN es único y se configura al activar la función. Es importante saber que no es el mismo código que llega por SMS o llamada, sino una clave independiente.

La manera de activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

El proceso es simple:

Entrar a los “Ajustes” de WhatsApp. Buscar la opción “Cuenta”. Seleccionar “Verificación en dos pasos” y tocar “Activar”. Precisar un PIN de seis dígitos. No olvidarlo. Agregar una dirección de correo electrónico de respaldo. Esto es clave: en caso de que el PIN se olvide, permitirá recuperarlo.

Es fundamental establecer métodos de seguridad en WhatsApp para evitar estafas. (Foto: Adobe Stock)

Para los casos en los que el PIN se olvida, hay una opción que pregunta: “¿Olvidaste el PIN?”. Basta activarla y seguir los pasos para crear uno nuevo. Todo se gestiona en “Verificación en dos pasos”. Esta es una de las formas más efectivas de proteger la cuenta ante posibles robos, estafas y accesos no autorizados. Una opción que sirve para cualquier usuario de la aplicación.