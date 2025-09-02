El regreso de la actividad aérea comercial es resultado de gestiones conjuntas entre la Intendencia, el Gobierno provincial, Aeropuertos Argentina 2000 y emprendedores privados de la región.

General Pico volverá a contar con vuelos regulares hacia y desde Buenos Aires luego de trece años sin servicio. La empresa American Jet operará la ruta entre el Aeropuerto local y el Aeroparque Jorge Newbery a partir del 14 de octubre, con cuatro frecuencias semanales. El anuncio oficial se hará hoy, martes, a las 15:00 en la Casa de La Pampa de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, un grupo de unos 30 empresarios piquenses, encabezados por referentes como Jorge Arocena, de la Sociedad Rural, se reunió el pasado 15 de julio en el Aeropuerto local con directivos de American Jet para presentar el plan de reactivación de vuelos comerciales entre Pico y la capital argentina. Durante el encuentro aterrizó un turbohélice Fairchild Swearingen Metroliner con miembros de la gerencia comercial de la aerolínea. Se trata justamente de la aeronave que podría comenzar a operar la ruta que unirá ambas ciudades.

La confirmación ahora de aquella propuesta genera expectativas en la ciudad y la zona, dado que la falta de vuelos había sido señalada durante años como un obstáculo para el desarrollo productivo y turístico.

De acuerdo a lo planificado, los viajes aéreos se realizarán los días martes, miércoles, jueves y viernes, con horarios matutinos y vespertinos.

Cabe recordar que el servicio para la ciudad norteña estuvo interrumpido desde 2012, cuando Sol Líneas Aéreas dejó de cubrir la ruta. Desde entonces, las instalaciones aeroportuarias locales permanecieron sin operaciones comerciales, lo que obligaba a los pasajeros a trasladarse a Santa Rosa o a ciudades de provincias vecinas.

Autoridades del área destacaron que la medida apunta a reforzar la conectividad del norte provincial y a potenciar los vínculos empresariales, turísticos y sociales. También remarcaron que la llegada de American Jet permitirá recuperar la dinámica y ofrecer una alternativa concreta a los usuarios del transporte aéreo.

Se adelantó que la conferencia de prensa de hoy contará con la presencia de directivos de la aerolínea, representantes de Aeropuertos Argentina 2000 y funcionarios provinciales y municipales, quienes darán a conocer los detalles finales de la operatoria.

