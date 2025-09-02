En el oficialismo hay desconcierto porque Javier Milei viajará a Las Vegas para presenciar un espectáculo de su ex pareja Fátima Florez, en medio del escándalo por presuntas coimas y la escalada de la divisa estadounidense.

Con la campaña electoral debilitada y tras el cuarto lugar obtenido por La Libertad Avanza en Corrientes, el mandatario se ausentará justo antes de los comicios bonaerenses, que el gobierno observa ahora con una inquietud mayor que semanas atrás.

Durante su ausencia, el Ejecutivo quedará en manos de su rival interna Victoria Villarruel, a quien responsabilizó por la suba del dólar a fines de julio.

Para evitar cuestionamientos por su undécimo viaje a Estados Unidos desde el inicio de su gestión, en Casa Rosada intentaron organizar un encuentro bilateral con Donald Trump, quien viene rechazando la reunión desde enero. Sin embargo, a pocos días de la partida de Milei, aún no lograron confirmarla.

Lejos de trasladarse como en la célebre crónica de Hunter Thompson, Milei usará el avión oficial, cuyo costo de operación se estima entre 300 y 500 mil dólares, lo que le asegura comodidad y seguridad durante el trayecto.

Ya en el Hotel Sahara, un sitio emblemático donde alguna vez cantó Elvis, el presidente no deberá esperar para ingresar: su categoría de VIP le garantiza un asiento privilegiado, que en Ticketmaster cuesta 130 dólares.

«¡Viene Milei!», exclamó la alcaldesa de Las Vegas, Shelley Berkley, quien aprovechó la visita del presidente argentino para promocionar un espectáculo privado en la ciudad. Cabe recordar que en 2012 la Oficina de Ética del Congreso investigó si Berkley utilizó su posición como legisladora para favorecer a una clínica donde trabajaba su esposo, médico en esa ciudad.