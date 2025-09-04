La Selección Argentina jugará su último partido como local en el año ante Venezuela este jueves desde las 20.30 en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comandados por Lionel Scaloni mandan en la tabla con 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Ya tiene asegurado el pasaje a la próxima Copa del Mundo para defender la corona lograda en Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto, ya que sus perseguidores, Ecuador y Brasil, quedaron a diez unidades (25).

En ese marco, el combinado nacional afrontará su último partido del año en el país, que también será el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país. El calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India.

Ya en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España en una sede aún por definir –no será en Argentina–, por lo que la chance de ver al capitán con la camiseta albiceleste en el país quedará supeditada a amistosos extraoficiales.

Por su parte, el seleccionado de Fernando Batista marcha en la séptima posición con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y seis derrotas, y hoy está en zona de Repechaje. El gran objetivo es lograr la primera clasificación a un Mundial en su historia y el cruce ante la Argentina será determinante, porque podría asegurar al menos la chance de jugar la reclasificación.

En la pelea directa, Colombia le lleva cuatro unidades con seis en juego y Bolivia lo sigue de cerca con 17. La buena noticia para la Vinotinto es que en la última fecha será local de los colombianos, lo que podría derivar en un mano a mano por el último boleto directo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La probable formación de Selección Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

El posible once de Venezuela vs. Selección Aregntina, por las Eliminatorias

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Selección Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 20.30

TV: TyC Sports

Árbitro: Piero Maza (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

AVAR: Edson Cisternas (CHI)

Estadio: Monumental, Buenos Aires